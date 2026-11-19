Entre risas, situaciones inesperadas y enredos, Vamos a contar mentiras pone en escena una historia que combina humor, contradicciones y drama, y que hará reír y dudar al público.

La trama sigue a Julia, una mujer que, aburrida de la rutina cotidiana, se entretiene inventando historias y contando mentiras que terminan por confundir a quienes la rodean. “Lo que comienza como un juego inofensivo se convierte en una sucesión de enredos, equívocos y situaciones disparatadas que ponen a prueba la paciencia de su esposo y de quienes comparten su entorno”, explica la Universidad Popular (UP).

“Porque, cuando se trata de contar mentiras, ¡la verdad puede ser mucho más divertida de lo que imaginamos!”, añade Arte Producciones.

El elenco, conformado por Jennifer Castillo, Arturo Rodríguez, Ángel Dávila, Rosario Jochola, Luis Daniel Dora Marroquín, Saraí Godínez e Isabela Hidalgo, da vida a la comedia del dramaturgo español Alfonso Paso, adaptada por Arturo Rodríguez para el público guatemalteco.

Vamos a contar mentiras se estrenó el pasado viernes 13 de noviembre del 2026 y tendrá sus últimas presentaciones los viernes 20 y 27 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Teatro Manuel Galich de la UP, 10a. calle 10-32, zona 1, Ciudad de Guatemala.

“No te pierdas nuestra segunda función, y ríe a carcajadas con los divertidos personajes que vas a conocer”, invitan los productores en sus redes sociales.

El precio de las entradas es de Q80 en preventa y Q100 en la taquilla antes de cada función. Para más información o solicitar boletos, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 4436-9788.

“En un universo donde no todo es lo que parece, las mentiras pueden convertirse en el origen de situaciones tan sorprendentes como divertidas. Una invitación a disfrutar del teatro y descubrir hasta dónde puede llegar la imaginación cuando la realidad comienza a ponerse en duda”, destaca Arte Producciones.

Fechas

Viernes 20 y 27 de noviembre del 2026

Hora

19.30 horas

Lugar

Teatro Manuel Galich de la Universidad Popular, 10a. calle 10-32, zona 1, Ciudad de Guatemala

Precios

Preventa: Q80

Taquilla: Q100

Entradas

Disponibles por medio de WhatsApp al 4436-9788 o en taquilla antes de cada función

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