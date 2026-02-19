Vecinos a ciegas: comedia romántica en el Teatro Lux de Guatemala

Latte Producciones presenta una comedia romántica con música, donde el amor aparece cuando menos se espera… y los vecinos se meten donde no los llaman. Esta es la premisa de la obra que se presenta los fines de semana en el Teatro Lux.

La historia de Vecinos a ciegas gira en torno a una joven pianista y cantante que se muda a su nuevo apartamento, a solo tres semanas de la audición más importante de su vida. Al otro lado de la pared vive un joven inventor de juegos, quien lleva tres años sin salir de casa, decidido a terminar su próxima creación estrella.

Ahora son vecinos, y la pared que los separa es tan delgada que se escucha todo. Desesperados, ambos están decididos a que el otro ceda... o se mude. Sin embargo, sin proponérselo, desarrollan una relación muy peculiar a través del muro que los divide.

Fechas:

Sábados y domingos de febrero y el 1 de marzo

Horario:

Sábados 19 horas

Domingo 17 horas

Lugar:

Teatro Lux (Sexta avenida, 11-02, zona 1 de la ciudad capital)

Entrada:

eticket.gt

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.