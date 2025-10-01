“Ven que te cuento un cuento”: Presentan conversatorio para todos los amantes de la lectura

El colectivo Luciérnaga presenta el conversatorio Ven que te cuento un cuento, este próximo 2 de octubre del 2025.

En dicho conversatorio participará Alexis Herrera, conocido como Alexis Cuentacuentos en el ámbito literario y difusor de este género.

Según información del colectivo Luciérnaga, el cuento es un motor para incentivar la lectura en los niños. Por ello, si usted es docente, madre o padre de familia, esta actividad es para usted.

Asimismo, esta es una actividad para todos los amantes de la lectura a viva voz. Tome nota de los detalles del evento.

Fecha

2 de octubre del 2025

Hora

20 horas

Lugar

El evento se transmitirá por Facebook Live del colectivo Luciérnaga

Precio

Evento en línea gratuito

