“Ven que te cuento un cuento”: Presentan conversatorio para todos los amantes de la lectura

La figura del cuentacuentos ha cobrado especial relevancia en el panorama literario guatemalteco. Tome nota de los detalles de esta actividad en línea.

María Alejandra Guzmán

Esta actividad es idónea para quienes quieran explorar el mundo de los cuentos. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El colectivo Luciérnaga presenta el conversatorio Ven que te cuento un cuento, este próximo 2 de octubre del 2025.

En dicho conversatorio participará Alexis Herrera, conocido como Alexis Cuentacuentos en el ámbito literario y difusor de este género.

Según información del colectivo Luciérnaga, el cuento es un motor para incentivar la lectura en los niños. Por ello, si usted es docente, madre o padre de familia, esta actividad es para usted.

Asimismo, esta es una actividad para todos los amantes de la lectura a viva voz. Tome nota de los detalles del evento.

Fecha

2 de octubre del 2025

Hora

20 horas

Lugar

El evento se transmitirá por Facebook Live del colectivo Luciérnaga

ven que te cuento un cuento - Alexis Cuentacuentos
Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: cortesía María Alejandra González)

Precio

Evento en línea gratuito

