“Venga que si es pa’ eso”: El espectáculo de Andrés Parra que llega a Guatemala y que cataloga como “dinámico y emocional”

El actor colombiano demuestra su versatilidad, se aventura en el mundo del del stand up comedy y presentará en Guatemala una experiencia de exploración interior y autoconocimiento durante una noche llena de humor y emoción.

En la actualidad, el actor colombiano Andrés Parra promociona Venga que si es pa’ eso, un espectáculo con el que marca un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

Parra ha participado en múltiples proyectos, varias películas, series y otras producciones con las que ha encantado con su profesionalismo y destreza. Sin embargo, decidió demostrar su versatilidad y emprender un nuevo desafío con el formato del stand up comedy.

A través de una experiencia de exploración interior y autoconocimiento, Parra creó un espectáculo ideal para compartir anécdotas hilarantes de su vida, reflexiones cómicas sobre la sociedad y observaciones agudas sobre la vida cotidiana.

De acuerdo con el actor colombiano, Venga que si es pa’ eso tiene como objetivo enfrentar valientemente miedos y complejos, así como asumir una perspectiva diferente frente a las distintas insatisfacciones.

A propósito de su presentación en el país, el actor colombiano ofreció una entrevista a Prensa Libre y a través de una videoconferencia dio detalles del espectáculo que ofrecerá en la capital.

“Quiero que sepan que estoy feliz y con mucha ilusión de llegar por primera vez a Guatemala y compartir este espectáculo que he preparado y que recientemente tuvo éxito en Chile y Argentina”, dijo Parra desde Bogotá, Colombia.

Con temas como el encuentro con el silencio, la soledad y la consciencia, el actor colombiano compartirá en Guatemala su propia travesía a través del dolor y confesará cómo logró convertirlo en un poderoso maestro de transformación.

Aunque el formato es el stand up comedy, Parra insiste que Venga que si es pa’ eso hay poca improvisación.

“Este espectáculo está totalmente escrito, hay poquita improvisación y depende más del público, realmente, de lo que suceda ahí en vivo, pero lo interesante es que el show, que es como un monólogo, está previsto para dos horas y media. Además, está totalmente estructurado, aunque ha ido creciendo y cambiando”, indicó Parra.

Puntos para prestar mayor atención al espectáculo

De acuerdo con Parra, Venga que si es pa’ eso es un espectáculo que terminó siendo prácticamente un 80 por ciento de risa, debido a que, en los países que lo ha presentado, las personas disfrutaron mucho y logró una presentación muy cómica, divertida, pero al mismo tiempo muy confrontadora.

“Creo que la mezcla de esas cosas resulta ser muy agradable en el show, porque he sentido que el público pasa de la risa al sufrimiento y otra vez la risa. Después puede haber un momento de angustia, de llanto y confrontación”, indicó el actor colombiano.

El actor colombiano Andrés Parra promociona su gira "Venga que si es pa’ eso". (Foto Prensa Libre: Cortesía Alegria Corp | Daniel Castañeda Gómez)

Según Parra, el espectáculo es muy dinámico y emocional. Además, garantiza que no se siente el tiempo debido a que invita a la reflexión. “Pasamos por muchas emociones, las personas de divierten mucho, pero aprovecho para dejar un mensaje y que la gente también salga cuestionándose ciertas cosas de su vida, y de pronto, por qué no, pudiendo tomar decisiones que por miedo o por presión no ha podido tomar”, agregó.

El show en Guatemala

El actor colombiano Andrés Parra presentará en Guatemala Venga que si es pa’ eso, el miércoles 19 de febrero del 2025, a las 20 horas en el Hotel Tikal Futura, zona 11 de la capital.

Precios y localidades

Silla Preferencia - Q500

Silla Vip - Q615

Silla Platinum - Q825

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

Una invitación especial

Durante la conversación, Andrés Parra lanzó una invitación directa a los guatemaltecos, para que asistan y disfruten de este espectáculo.

“Los invito a que asistan a este show porque puede ser una oportunidad para desconectarse, porque les garantizo que se van a reír mucho. Además, será un espectáculo que les puede dar alguna luz, una guía o la orientación a un camino a través del cual puedan empezar a resolver algunos de tus sus problemas, alguna de sus angustias”, dijo Parra.

“Asistan porque compartiré de manera totalmente abierta y transparente mi experiencia, mi proceso, lo que vengo haciendo desde hace tres años, cuando tomé la decisión de verdad de averiguar quién era yo y a qué había venido aquí”, concluyó.