Verónica Castro: las razones por las que se le ha visto con oxígeno y dificultad para caminar

La preocupación entre los seguidores de la actriz Verónica Castro ha aumentado en los últimos días, luego de que fuera captada usando un tanque de oxígeno. Fue durante su participación en la graduación de Cristian Castro cuando, además, se reportó que presentó malestares.

El pasado 12 de agosto se vio a Castro durante la graduación de preparatoria de su hijo. Según señala Infobae, a la actriz se le bajó la presión y tuvo que retirarse.

El uso del tanque de oxígeno, según medios internacionales, estaría relacionado con las secuelas de una lesión en la columna y molestias bronquiales que le han causado algunas complicaciones de salud.

Mientras aumentaba la preocupación por la actriz, Infobae destacó que su familia señala que Castro no padece de “una enfermedad terminal ni hay diagnóstico confirmado de EPOC”.

En enero pasado, su hermano Fausto Castro señaló que la actriz padecía problemas en la columna y los bronquios, afecciones que en ese momento la mantenían bajo supervisión profesional.

Estos problemas respiratorios la llevaron a usar un tanque de oxígeno. Pese a ello, José Alberto Castro pidió a los medios y al público no emitir versiones alarmistas sobre la salud de la actriz.

“El uso de oxígeno está vinculado a molestias respiratorias y a las consecuencias de los años en los que fumó”, recopila Infobae sobre las declaraciones del hermano de Verónica Castro.

El uso de oxígeno recordó otro episodio ocurrido en octubre del 2025, cuando fue captada en silla de ruedas y con apoyo de oxígeno en un aeropuerto de México. En esa ocasión, señaló a los medios de comunicación que se trataba de comodidad.

Asimismo, se conoce que la lesión en la columna a la que se hace referencia se derivó de una caída de un elefante en el 2024, durante un evento para televisión, hecho que la ha llevado a pasar por cirugías, rehabilitación y terapia física.