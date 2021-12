Vicente Fernández: 3 momentos polémicos en la vida del “Charro de Huentitán”

El “Charro de Huentitán” tenía fama de ser mujeriego y los rumores apuntaban a que tuvo varias relaciones amorosas, pese a que contrajo matrimonio con María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como “Cuquita”.

El cantante, incluso, reconoció una relación extramarital en 2019. En una entrevista, dijo que fue infiel a su esposa.

En 2018 se difundieron fotografías de Vicente Fernández en las que figuraba besando a una joven en la boca y años más tarde se publicaron videos en Tik Tok en el que tocaba a una joven en el pecho sin su consentimiento.

La joven, posteriormente, dijo que no se percató de ello hasta que vio las imágenes después.

Esto generó varias críticas de acoso contra el artista, quien se vio obligado a ofrecer disculpas.

Luego, en 2019, dijo en una entrevista que rechazó un trasplante de hígado por si el donante era “homosexual o drogadicto”.

Recién había sido diagnosticado en Houston con una posible masa cancerígena, según relató. “Me quisieron poner el hígado de otro y dije: no amigo, yo no me voy a ir a dormir con mi mujer con el órgano de otro güey. Ni sé si era homosexual o drogadicto”, dijo en la entrevista.

Otro momento que también fue mediático fue la vez que lanzó críticas a Donald Trump, a quien acusó de calumniar a los mexicanos.

“Hay un candidato a la presidencia de Estados Unidos que está diciendo muchas cosas feas sobre los mexicanos (…) el día que me lo encuentre le voy a escupir la cara, le voy a mentar su madre y le voy a decir lo que nunca le han dicho en su méndiga vida”, dijo.