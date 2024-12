Vicente Fernández: niegan categóricamente el uso de IA en disco póstumo

La voz del cantante de música ranchera Vicente Fernández revivió a finales de noviembre del 2023 en un disco póstumo con 20 de las canciones que dejó grabadas y en las que interpreta melodías populares de la música mexicana.

Ese disco era el primero que develaba una parte de las piezas que el cantante grabó expresamente para que se difundieran tras su muerte. “Dejó mucha música ya grabada que la van a ir sacando poco a poco”, dijo su viuda, Refugio Abarca “Cuquita” cuando anunció el disco.

Fernández, fallecido el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años, tras varios meses hospitalizado en su natal Guadalajara, fue uno de los cantantes más populares de la música vernácula y uno de los más prolíficos con cerca de un centenar de discos grabados y unas 200 canciones inéditas, de acuerdo con su compañía disquera.

A finales de noviembre de 2024 se lanzó el segundo disco póstumo Vicente Fernández con banda, el cual llamó llamó la atención de la crítica por el género musical y comenzaron a surgir los rumores sobre el uso de la inteligencia artificial en este disco.

El disco incluye trece canciones, algunas de ellas nuevas: Mi gusto es, Por una mujer casa, Zenaida ingrata, El maestro, Ya lo pagarás con Dios, El sinaloense, Camino desviado, vivir sin ti, La palma, Lo que más me duele, Hace un año, En sus mejores tiempos y Que me perdone Dios.

Vicente Fernández Junior respondió a los rumores de que supuestamente utilizó inteligencia artificial para el álbum póstumo de su papá, según un video de Al Rojo Vivo.

Fernández Junior dijo que álbum póstumo que se lanzó recientemente se grabó originalmente con la voz de su papá en 2012.

Negó categóricamente que no se hizo, no se hará, ni presente ni pasado ni futuro con IA. La inteligencia artificial no tiene que ver con ningún integrante de la familia Fernández, aseguró Vicente Fernández Junior.

El disco estuvo guardado, pero fue autorizado por su padre, concluyó Fernández Junior.