Video de Madonna con inteligencia artificial muestra a Messi y la selección de Argentina bailando “Danceteria”

Madonna compartió en sus redes sociales un polémico video creado con inteligencia artificial por un artista anónimo, en el que aparecen jugadores de la selección de Argentina y se promociona su nueva canción.

Considerada la "reina del pop", Madonna causó polémica en las redes sociales tras compartir con sus 20 millones de seguidores en Instagram un video creado con inteligencia artificial en el que aparecen jugadores de la selección de Argentina y su nuevo sencillo, Danceteria.

Las imágenes muestran a Lionel Messi y a varios integrantes de la selección argentina bailando la canción de Madonna junto con el director técnico, Lionel Scaloni, y otros directivos del equipo, con movimientos que han despertado críticas y risas entre los internautas.

El video comenzó a circular en las redes sociales pocas horas después del encuentro entre Argentina e Inglaterra, en el que la albiceleste ganó 2-1 y logró la clasificación a la final del Mundial 2026.

La edición generada con inteligencia artificial es obra de Tutanka, quien, según medios internacionales, es un artista argentino anónimo que desde el 2016 produce contenido relacionado con política mezclado con cultura pop. El creador de contenido cuenta con 141 mil seguidores en su cuenta NoSoyTutanka, y algunas de sus obras aparecen en las calles de Buenos Aires.

En este video, el artista insertó a los futbolistas argentinos en el videoclip oficial de Danceteria, lanzado a principios de junio del 2026 como parte de la promoción de su nuevo álbum Confessions II.

En el videoclip original, la cantante ingresa a un baño donde la esperan, entre otras personas, la modelo Kate Moss, y luego comparte escena con bailarines y figuras como los actores Benedict Cumberbatch y Odessa A'zion. En la versión creada con inteligencia artificial, Messi ocupa el lugar de Madonna y Scaloni reemplaza a Cumberbatch.

"Emiliano 'Dibu' Martínez baila con su vestimenta de arquero, y Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sale de uno de los cubículos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también aparece en esa escena, junto a Tapia, en una secuencia que en el video original protagonizan los actores Gwendoline Christie y Richard Grant", describe Infobae.

En el video destacan otras escenas, como besos entre jugadores, caracterizaciones como bailarines de ballet y el uso de prendas de cuero, lo que ha despertado críticas entre los seguidores.

Tutanka reaccionó después de que Madonna compartiera el video en sus historias de Instagram y escribió: "No la vi venir".

Por su parte, la cantante estadounidense será parte del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, el próximo domingo 19 de julio, junto con Shakira, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Burna Boy y otros artistas confirmados por la FIFA.