Videos: el show “sorpresa” de Maluma en un aeropuerto de Miami para presentar su gira mundial

Recientemente, el cantante colombiano Maluma sorprendió a los presentes al ofrecer un concierto inesperado en una terminal del Aeropuerto Internacional de Miami, donde también anunció su próxima gira mundial, denominada Loco X Volver World Tour.

El momento fue compartido por varios usuarios en las redes sociales, quienes publicaron videos en los que se observa al cantante colombiano recorriendo los pasillos de la terminal del aeropuerto a bordo de uno de los carritos de las instalaciones.

En los videos se observa cómo Maluma saluda a las personas que se encuentran en el aeropuerto, mientras otras aprovechan para tomarle fotografías con sus celulares.

Posteriormente, Maluma sorprendió a los presentes al ofrecer un concierto junto a otros músicos, durante el cual interpretó algunas de sus canciones más conocidas, como «Según quién», «Felices los 4», «Hawái» y «Loco x volver».

El concierto, que generó sorpresa entre los asistentes, también sirvió para que Maluma anunciara su próxima gira mundial, con la que visitará distintos destinos de América y Europa.

En la página oficial de Maluma se detalla que su gira mundial comenzará el próximo 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia.

MALUMA, BABY: el cantante colombiano anunció sus show en el Movistar Arena 🇦🇷 del 19 y 20 de febrero EN EL AEROPUERTO. TRANQUI. pic.twitter.com/7CDRsy4YL3 — Real Time (@RealTimeRating) November 6, 2026

Entre los destinos anunciados se encuentran Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Italia y España, con presentaciones en ciudades como Barcelona, Miami y Washington.

Al finalizar su presentación sorpresa en el aeropuerto de Miami, Maluma publicó un video en el que agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y afirmó estar en «shock» por el recibimiento de la gente.

«La verdad estoy en shock, gracias a todos los latinos que estaban ahí, la verdad es que quiero llorar», dijo Maluma.

🔥 ¡MALUMA DESATA LA LOCURA EN PLENO AEROPUERTO!



El cantante colombiano convirtió el aeropuerto de Miami en una verdadera fiesta mientras recorría las instalaciones a bordo de un carrito.



🎤 Y entre música, diversión y sorpresa, Maluma aprovechó para anunciar que ¡se viene una… pic.twitter.com/HXeEvrIhJx — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 6, 2026

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