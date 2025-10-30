Escenario
Vigilia por la Paz 2025: horario, sede y participantes del evento católico en Guatemala
La Renovación Carismática organiza la 42 edición con 12 horas de música, reflexión y alabanza.
Cementos Progreso será la sede para que miles de católicos se congreguen en una noche de música, oración y mensajes espirituales. (Foto Prensa Libre: Freepik)
La Vigilia por la Paz, organizada por la Renovación Carismática Católica, se llevará a cabo en el parqueo principal del Estadio Cementos Progreso, en la zona 6.
Esta es la edición número 42 del evento, cuyo lema es Jesús es nuestra paz. Desde las 18 horas del viernes 31 de octubre hasta las 6 horas del sábado 1 de noviembre se realizarán doce horas de actividades que incluyen alabanza, música y mensajes especiales.
Entre los participantes figuran el sacerdote colombiano Jhon Mario Montoya; el cantautor católico Jesse Demara; la Banda Emmanuel; Elio Guarcas, entre otros.
Asimismo, asistirán monseñor Gonzalo de Villa, monseñor Tulio Omar Pérez y los sacerdotes Hugo Estrada y Roberson Rodríguez.
Se espera la asistencia de casi 9 mil personas, tanto guatemaltecas como extranjeras. La ofrenda o donación es de Q40 y puede adquirirse en las librerías Mater et Magistra, Loyola y Ave María, así como el día del evento. Para más información, visite la página de Facebook: Vigilia por la Paz GT RCC.
Fecha:
Viernes 31 de octubre
Hora:
De 18 horas del 31 de octubre a 6 de la mañana del 1 de noviembre
Lugar:
Plazoleta del Estadio Cementos Progreso
Precios y localidades:
Ofrenda: Q40
Venta de entradas:
El día del evento y en librerías Mater et Magistra, Loyola y Ave María. Detalles y más información al WhatsApp +502 4332-5965
