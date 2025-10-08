Virgen del Rosario 2025: fecha y hora de la procesión intramuros y rezo del Rosario Viviente

La procesión intramuros y el rezo del Rosario Viviente son manifestaciones religiosas de la devoción católica hacia la Virgen del Rosario.

Este recorrido procesional se realiza el segundo sábado de octubre, al finalizar la misa de 19 horas, y es organizado por los jefes de división del Rosario Viviente, según fray Geovany Molina, de la parroquia de Santo Domingo y rector de la basílica de Nuestra Señora del Rosario.

La procesión se efectuará el próximo 11 de octubre. De acuerdo con Molina, se trata de dirigentes de la Cofradía del Rosario Viviente que promueven la oración y la devoción mariana entre niños y jóvenes, a través del rezo del Rosario.

“Se realiza con antorchas, por el simbolismo de la luz de Cristo. Esto encuentra inspiración en la iconografía de Santo Domingo, fundador del Rosario, a quien se representa con un perro que porta una antorcha sobre el mundo. Es una imagen de cómo puede iluminarse la faz de la Tierra con la Palabra de Dios”, señala Molina.

Actividades en honor a la Virgen del Rosario en el 2025

Una de ellas es el Rosario Viviente, actividad a la que asisten tanto niños como adultos. Durante este evento devocional se ora por ambos, cuyas intenciones se tienen presentes en cada misterio, indica el párroco.

“Fue fundado en Guatemala en 1938. El Rosario Viviente está enfocado en los niños y les ayuda a aprender la devoción desde temprana edad. Rezan solo un misterio cada día; es una forma de fomentar el hábito del rezo del Santo Rosario”, indica información de la Cofradía del Santo Rosario citada por Molina.

Según el cronograma de actividades, el Rosario Viviente 2025 también se llevará a cabo el 11 de octubre a las 20.30 horas. Además, durante octubre habrá distintas procesiones, rezos del Santo Rosario y otras actividades relacionadas con la conmemoración de esta advocación mariana.

