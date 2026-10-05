Virgen del Rosario Guatemala 2026: actividades del 5 al 11 de octubre

Luego de la tradicional procesión de la Virgen del Rosario que se celebró el domingo 4 de octubre, en el Templo de Santo Domingo y sus alrededores sigue conmemorándose el mes dedicado a esta advocación de la madre de Jesús, por medio de distintas actividades.

Entre los actos litúrgicos y religiosos que esperan tanto a fieles católicos como a todos aquellos que quieran conocer una de las más relevantes tradiciones de los guatemaltecos de la capital, se encuentran misas, rezos y prédicas especiales. Además los asistentes pueden disfrutar de una gran muestra gastronómica que se instala alrededor del templo.

En el atrio de este edificio de estilo barroco clásico y neoclásico que fue construido a finales del siglo XVIII y reconstruido en dos ocasiones debido a los terremotos de 1917-1918 y 1976, también pueden encontrarse numerosos artículos tanto religiosos como decorativos.

Una imagen inspiradora

La parroquia resguarda la imagen de la Virgen María del Rosario, una escultura de plata del siglo XVI, que fue trasladada desde la Antigua Guatemala y coronada el 28 de enero de 1933 con joyas preciosas donadas por el pueblo guatemalteco. Luego, fue declarada Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de Guatemala y patrona de las fuerzas armadas. En 1968 la Santa Sede otorgó el título de Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, reconociendo el valor espiritual y la importancia arquitectónica del templo dentro de la vida eclesial del país.

Actividades litúrgicas

Durante todo el mes, hay diversas actividades religiosas que se celebran tanto dentro como fuera del templo. Estos son los horarios de cada una:

De lunes a sábado:

5.15 horas: Exposición del Santísimo Sacramento, rezo del Santo Rosario y Ejercicio del mes

9.15 y15 horas: Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del mes

Eucaristía diaria en los siguientes horarios: 6, 7, 8, 10, 12, 16 y 19 horas

17. 45 horas habrá rezo del Santo Rosario y Ejercicio del mes transmitido por Radio

18.30 horas habrá predicación de un fraile dominico

19 horas, luego de la Eucaristía, habrá bendición solemne con el Santísimo Sacramento, seguido del canto de la Salve y aspersión con agua bendita

Al finalizar cada misa habrá bendición de artículos religiosos

Domingos