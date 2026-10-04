Virgen del Rosario recorre el Centro Histórico: cómo es el anda, qué imágenes la acompañan, recorrido y cómo seguirla en directo

Aún bajo la lluvia, la procesión de Nuestra Señora del Rosario recorre las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, en este primer domingo de octubre que abre paso a todo un mes de festividades en su honor.

Antes de su salida se efectuó la bendición del mueble procesional con un padrenuestro, avemaría y gloria, pidiendo a Dios “que sea instrumento para llevar a María todas las calles”.

Con paraguas, capas y cohetillos, los devotos apreciaron la salida de la procesión desde el Templo de Santo Domingo, Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que comenzó su recorrido a las 12 horas de este domingo 4 de octubre.

Himno de la Coronación Pontificia, Himno del Rosario, La patrona de mi pueblo, La Granadera y Danza ¡Oh, Virgen del Rosario! acompañaron el turno de honor de salida, con el que María comenzó su recorrido de nueve horas por las calles y avenidas del Centro Histórico, el cual culminará alrededor de las 21 horas.

"María, Reina de Todos los Santos"

Con el lema “María, Reina de Todos los Santos”, en el anda procesional también figuran las imágenes de la beata Imelda Lambertini, patrona de las primeras comuniones; san Bartolo Longo, apóstol del Santo Rosario y promotor de las obras de misericordia, y santo Tomás de Aquino, Doctor Angélico de la Orden Dominicana, quien lleva entre sus manos la Sagrada Forma.

“A continuación, ocupando un lugar de honor en el conjunto, se encuentran presentes los tres grandes santos del continente americano: el caritativo San Juan Macías, la emblemática Santa Rosa de Lima y el humilde San Martín de Porres. Con rostro jubiloso, su presencia evoca las estrofas del tradicional canto que por generaciones ha resonado en nuestros templos: ¡Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado!”, describe la Cofradía del Santo Rosario.

La escena también muestra el abrazo entre santo Domingo de Guzmán y san Francisco de Asís, de cuya muerte se conmemoran este domingo 4 de octubre 800 años. Murió el 3 de octubre de 1226. “Ambos patriarcas, unidos en un solo corazón y espíritu, dirigen sus miradas con reverencia hacia la soberana del cortejo”.

Por último, sobre un trono de honor, la imagen réplica de Nuestra Señora del Rosario, Reina de Todos los Santos, preside el cortejo procesional y se muestra "como intercesora, primera discípula y guía protectora de toda la Iglesia".

Nuestra Señora del Rosario va acompañada en su anda procesional por imágenes de otros santos de la iglesia. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cofradía del Santo Rosario)

Recorrido de Nuestra Señora del Rosario

La procesión salió a las 12 horas del Templo de Santo Domingo, Basílica de Nuestra Señora del Rosario, con un recorrido que pasa por los siguientes puntos de referencia:

Catedral Metropolitana: 14.15 horas

Parque El Sauce: 16.05 horas

San Sebastián: 17.05 horas

Candelaria: 18.15 horas

Parque Colón: 20.05 horas

Entrada: 21 horas

La ubicación de la procesión también puede seguirse a través del sitio turnoatiempo.com, el cual actualiza en tiempo real el recorrido, el turno que corresponde y los sones y alabados que se interpretan.

El pasado jueves 1 de octubre se celebró el 31 aniversario de la consagración de la Coronada Imagen de Nuestra Señora del Rosario y este domingo 4 de octubre también se celebra el 34 aniversario de haber sido nombrada “Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de Guatemala”.

Nuestra Señora del Rosario también es considerada Reina, Madre y Patrona de la República de Guatemala.

"La casa de la Madre"

Antes de su salida del templo, se celebró la misa solemne presidida por monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano, quien recordó el motivo que cada octubre mueve a cientos de devotos a visitar la Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

“Quiero hacer una imagen de quiénes estamos aquí, y es la imagen de la casa de la madre. Venimos porque aquí está la Virgen, venimos porque la Virgen tiene en sus brazos al Niño, venimos porque esta es la casa de la Madre, la Madre de Jesús y Madre Nuestra. La casa de la Madre a la que venimos porque nos sentimos atraídos, porque queremos encomendarnos, porque queremos amar a María”, dijo el sacerdote.

Agregó que llegar en busca de María, cada quien con su motivo e intención, es encontrar también el consuelo, la compañía y la paz que toda madre da a sus hijos.

“Yo lo resumiría en esa frase: venimos a la casa de la madre. Y la casa de la madre es donde, al final, no nos van a rechazar, donde nos van a recibir, donde nos va a acoger, es donde vamos a descargar penas y vamos a encontrar ánimos. Pues que María, Virgen del Rosario, en esta su casa sintamos que venimos a la casa de la Madre”, concluyó su homilía.