Visitas gratuitas en el Museo del Ferrocarril: fecha, hora y detalles de esta actividad

El Museo del Ferrocarril ofrece la posibilidad de adentrarse en la historia ferroviaria del país a través de sus instalaciones. El recinto es una exposición abierta al público que cuenta con piezas antiguas como locomotoras, vías férreas, vagones, entre otras.

Además, se ha convertido en uno de los sitios favoritos de los guatemaltecos para tomarse fotografías junto a piezas históricas.

De acuerdo con información del Museo del Ferrocarril, el 17 y 18 de diciembre los guatemaltecos podrán visitar sus instalaciones de forma gratuita y disfrutar de un recorrido histórico singular.

Cabe agregar que, después de estas visitas, el recinto abrirá nuevamente sus puertas el 6 de enero de 2026 para retomar sus actividades regulares.

Fecha

El evento se efectuará el 17 y 18 de diciembre del 2025. “El museo cierra desde el viernes 19 del 2025 y abre nuevamente el martes 6 de enero”, según información oficial del recinto.

Hora

De 9 a 16 horas

Lugar

9ª avenida «A» 18-03, zona 1 capitalina, instalaciones del Museo del Ferrocarril.

Precio

Entrada libre y gratuita

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento