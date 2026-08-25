“¡Viva Guatemala!”: el nuevo mensaje de Nansana Dance Kids y su promesa de seguir promoviendo al país

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“¡Viva Guatemala!”: el nuevo mensaje de Nansana Dance Kids y su promesa de seguir promoviendo al país

El grupo de baile de Uganda envió un nuevo mensaje a Guatemala, en el que expresó su cariño por el país y su esperanza de poder visitarlo algún día.

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“¡Viva Guatemala!”: el nuevo mensaje de Nansana Dance Kids y su promesa de seguir promoviendo al país

Riff Ssentogo Sharif y los Nansana Dance Kids estuvieron en entrevista exclusiva con Prensa Libre el 12 de agosto del 2026. (Foto Prensa Libre: PL)

El grupo Nansana Dance Kids, los famosos niños de Uganda conocidos en las redes sociales por bailar temas de diversos países, entre ellos Guatemala, envió un nuevo mensaje al país a través de un video en el que resaltó: "¡Viva Guatemala!".

“Hola, amigos y seguidores de Guatemala, somos los chicos de baile Nansana Dance Kids”, comienza el mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece su mánager, Riff Ssentogo Sharif, junto a 12 niños bailarines.

El grupo comenzó a conquistar los corazones de los guatemaltecos tras coreografiar piezas en marimba y otros temas como Luna de Xelajú y Chicharrón con pelos.

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“Hemos visto en las redes sociales las noticias sobre nuestra visita a Guatemala y que esta no será posible”, añade el mensaje, en referencia a las recientes declaraciones del presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien indicó que “por el momento no se está considerando la posibilidad de invitarlos”.

Sin embargo, los Nansana Dance Kids resaltaron que seguirán promocionando a Guatemala ante el mundo y que mantienen la esperanza de que llegue el día en que puedan viajar al país.

“Queremos decirles a todos nuestros seguidores que los queremos mucho. Amamos la cultura y las tradiciones de Guatemala y seguiremos promocionando al país ante el mundo, ya que nos encanta como nación. Esperamos algún día encontremos a alguien que nos ayude a viajar aquí”, aseguró Riff Ssentogo Sharif.

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El mensaje concluyó con una pequeña porra a Guatemala para resaltar su cariño: “Somos los chicos de baile Nansana Dance Kids, los amamos mucho Guatemala. ¡Viva Guatemala!”, dijeron en el video publicado este martes 25 de agosto del 2026.

El pasado 12 de agosto, la agrupación ofreció una entrevista exclusiva a Prensa Libre en la que compartió su gusto por la música guatemalteca y la decisión de mostrar la cultura del país a través de sus bailes.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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