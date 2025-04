Wilfrido Vargas publica video emotivo por la muerte de Rubby Pérez y los internautas recuerdan la crisis entre los artistas

Cientos de personas se despidieron del cantante Rubby Pérez, conocido como "La voz más alta del merengue", quien murió junto a otras 221 personas cuando cantaba la madrugada del martes 8 de abril, en una popular discoteca Jet Set, de Santo Domingo.

Una de las tragedias más grandes de la isla y que ha puesto en algunos lugares una pausa a la fiesta y a las actividades regulares de este sitio paradisiaco.

Familiares, amigos y seguidores de Pérez soltaron globos blancos en las afueras del Teatro Nacional poco antes de la salida de la carroza con los restos del cantante de éxitos como Enamorado de ella o Buscando tus besos. Sobre el féretro, una bandera dominicana y otra de Venezuela, donde catapultó su fama.



"¡Volveré… serás mis estrella, si tú me esperas, volveré!", coreaban Alina Caminero que estaba afuera del recinto con su hermana Julia y decenas de personas para despedirse de su ídolo.

El sitio Al tanto de los famosos hizo una recopilación de estos momentos de dolor que viven familiares, amigos y seguidores de la estrella dominicana cuyo ataúd llevaba las banderas de República Dominicana y Venezuela.



"Rubby es historia, Rubby es un artista de pueblo, sencillo, que salió de la pobreza", dijo a la AFP Caminero, de 56 años. "Rubby representa la dominicanidad… Rubby hasta siempre". La hija del cantante, Zulinka Pérez, entonó durante el funeral algunos de los versos célebres de su padre.

El problema entre Wilfrido Vargas y Rubby Pérez

Roberto Antonio Pérez Herrera, nombre real del cantante, incursionó en el merengue tras sufrir un accidente, cuando contaba 15 años, al ser atropellado por un vehículo que le fracturó una pierna y eso le impidió seguir su sueño para convertirse en beisbolista, uno de los deportes más reconocidos en su país. Un año pasó en recuperación.

En entrevistas, Pérez compartió que después de este accidente no quería comer. Su abuelita salió un momento del hospital cuando desde ahí se escuchó un estruendo, un accidente pasó en una calle cercana y alguien murió. Él angustiado preguntaba al personal del lugar que verificaran que no fuera su mamá, como le llamaba a su abuelita. Hizo un trato con Dios, que si le permitía que su mamá viviera él comería. Ella regresó unas horas después y ahí empezó a luchar para recuperar su vida hasta que se convirtió en cantante profesional.

Tras lograr éxitos con la orquesta del maestro Wilfrido Vargas, con la que popularizó temas como El africano o Cuando estés con él, Rubby Pérez debutó con su agrupación en 1986.

Pero, también compartió una anécdota junto al maestro Vargas y la historia de Volveré, en el minuto 16, del siguiente video.

Ellos regresaban de Colombia de unas presentaciones y Rubby Pérez pidió permiso para ir a su casa porque no había visto a su familia.

Vargas le vio de frente y le dijo que se quedara porque estaba despedido de la banda. "Me fui llorando y me fui a casa a tratar de dormir", recordó en ese entonces.

A las tres de la mañana le llamaron por teléfono para ir al estudio para grabar una canción, era Volveré. “Yo digo que a mí me obligaron a grabar esa canción porque Ramón Orlando, uno de los mejores artistas dominicanos, me dice que la grabáramos al revés porque cuando yo me despierto en la mañana, mi voz es ronca.

El tema había sido escrito para que el hondureño e intérprete de El Jardinero, Jorge Gómez la cantara, pero por sus creencias no aceptó (la canción habla de una trabajadora sexual).

Wilfrido Vargas no aceptó que la canción se pusiera en su próximo disco. A partir de ahí pasaron algunos encontronazos entre ambos.

La despedida de Wilfrido Vargas a Rubby Pérez

Por medio de sus cuentas oficiales, Wilfrido Vargas, publicó unas emotivas palabras tras enterarse de su muerte.

“Estoy destrozado…El mejor cantante que ha dado el género. La voz más alta del merengue. El amigo y el ídolo de nuestro género, se nos acaba de ir. No hablo tan corto, pero no tengo más palabras. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir hasta en el más terrible de los sueños. Hasta siempre, Rubby Pérez”.

También publicó un video dando el pésame y reconociendo el dolor profundo de esta tragedia al pueblo dominicano.

"Hablando de mi primer hijo musical; No se despide a un artista como Rubby Pérez, porque su legado trasciende el tiempo y el espacio. Su voz, potente y llena de vida, seguirá resonando en cada rincón de nuestra República Dominicana y más allá. Rubby no solo fue un cantante; fue un símbolo de coraje, pasión y excelencia artística", expresó.

"Hoy lloramos su partida y la de todos los afectados, pero también celebramos los gratos recuerdos que nos dejó. Cada nota que cantó, cada escenario que pisó, cada corazón que tocó, son testigos de su grandeza. Su música nos acompañará siempre, como un faro que ilumina el camino del merengue y la cultura dominicana", dijo Vargas.

Además agregó, Rubby Pérez, “mí hijo” y “hijo de esta tierra”, tú vas a volar por siempre. Tu voz será eterna, y tu espíritu vivirá en cada acorde, en cada baile, en cada aplauso. Gracias por regalarnos tu talento, por ser la voz más alta del merengue, por ser un orgullo dominicano. "Rubby, te quiero y te querré toda la vida", concluyó.

