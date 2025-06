Willy Posadas, promotor del Festival de la Luz, recibe la Orden de las Artes y las Letras de la Embajada de Francia

Willy Posadas fue reconocido el jueves 12 de junio con la Orden de las Artes y la Letras en un acto realizado en la Residencia de Francia. La misma fue entregada por el embajador de Francia en Guatemala, Frédéric Clavier.

La Orden de las Artes y la Letras es una distinción honorífica que otorga el Ministerio de Cultura de Francia y que fue instituida el 2 de mayo de 1957. “Esta orden está destinada a recompensar a las personas que se han distinguido por sus creaciones en el campo artístico o literario o por la contribución a la irradiación que han dado a las Artes y las Letras en Francia y en el mundo".

Clavier hizo una reflexión sobre la vida de Posadas, además de destacar que este homenaje le reconoce como un aliado incansable de la cultura, "es un constructor de puentes y a un visionario. Su carrera es un ejemplo inspirador de lo que se puede lograr cuando la pasión se une al compromiso", destacó de Posadas, fundador de Antigua Viva con el que han desarrollado más de 300 proyectos, entre ellos el Festival de la Luz que atrajo en la primera edición en 2024, a casi 70 mil visitantes a la ciudad de Antigua Guatemala.

El embajador reconoció que Posadas ha contribuido a impulsar políticas públicas de prevención de la violencia a través del arte, ha colaborado con cooperativas locales, guía de turismo y especialista en tecnoturismo y observación de aves...y ha dado a conocer la belleza de Guatemala.

Al momento de las palabras de Posadas dio la bienvenida a sus invitados, de manera conmovedora mencionó a las personas que le han acompañado a lo largo de su vida, y dio un reconocimiento especial al equipo de Antigua Viva, "hemos sabido llevar el nombre de Guatemala en alto con dignidad y siempre con mucha pertinencia cultural y remarcando lo que Guatemala aporta al mundoy no solo lo que el mundo aporta a Guatemala", expresó.

También hizo énfasis en las palabras del Evangelio de Lucas, en que Jesús dice que “nadie es profeta en su propia tierra”: “Pero, al final, ¿qué significa realmente la tierra de uno? ¿Es solo ese pedazo de casi 109 mil km² donde nacimos, llamado Guatemala, con sus volcanes, lagos, montañas y monumentos? ¿O más bien es la gente que lo habita, quienes le dan vida y sentido a cada rincón?”



La ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, agradeció a la Embajada de Francia por visibilizar el talento guatemalteco con tanta generosidad, y se dirigió a Posadas diciendo que este reconocimiento también es una responsabilidad: “Gracias por recordarnos que el arte no solo se crea, sino que se cultiva, se comparte y se defiende”, dijo.

Este reconocimiento también lo han recibido los guatemaltecos Pamela Guinea, María Mercedes Coroy, César Díaz, Carlos Chaclán, Sara Curruchich y Jayro Bustamante, por mencionar a algunos.

¿Por qué destaca Willy Posadas?

En una reciente entrevista con Prensa Libre, Posadas se describe como un apasionado de la vida y de la ciudad que lo vio nacer: Antigua Guatemala.

Soñador, fotógrafo y gestor cultural, cada año, como director de Antigua Viva, continúa atrayendo turismo relevante a la ciudad colonial, así como hacia otros proyectos en distintos lugares del país y en el ámbito internacional.

Lídera la segunda edición del Festival de la Luz, en la ciudad colonial donde el arte, la arquitectura y el videomapping se fusionarán. Este evento contará historias a través de la luz en los espacios más emblemáticos, los días 18 y 19 de julio.



Actualmente también es parte de la organización de la experiencia inmersiva Frida Kahlo y Diego Rivera: Elefante y Paloma, que entre mayo y agosto presentan cerca de 60 obras de los controversiales pintores en la Embajada de México en Guatemala. En el 2023, Posadas también recibió la Medalla del Senado otorgado por este país europeo.



En esta entrevista habla acerca de su camino en la cultura, así como de la visión futurista para llegar a más personas y de un proyecto que se está desarrollando en la isla de Martinica.

Durante el Festival de la luz se iluminan monumentos y fachadas de templos religiosos. (Fotos Prensa Libre: Emilio Chang)



¿Qué representó para usted crecer en Antigua Guatemala?



Aquí es un lugar donde todos nos saludamos con un “buenos días”. Todos nos conocemos; hemos crecido y estudiado en el mismo colegio. El lugar tiene mucha historia y es cultura viva. Sin embargo, con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que esta ciudad es un escenario perfecto para muchas cosas que podrían suceder. Tiene monumentos impresionantes, pero mucho de lo que hay aquí carece de contenido.



Entre los 18 y 20 años de edad viví en Alemania, como parte de un programa para aprender el idioma. Fue allí donde, quizá, se despertó en mí la inquietud de hacer lo que hago hoy: dinamizar la ciudad. Allí me di cuenta por primera vez de la cantidad de festivales que hay, desde arte, música; festival de perros, de cerveza, de cualquier cosa. La excusa es reunirse como sociedad y tener lugares para compartir, cada quien en su propio tema.



Eso no pasa mucho aquí en Guatemala, y en Antigua Guatemala, menos. Estamos acostumbrados a vivir dentro de nuestras casas. Nuestras casas en Antigua son muy bonitas, tomar café con pan es como la actividad número uno de los antigüeños. Pero, poco a poco, nació en mí la inquietud de dinamizar la ciudad a través de festivales y actividades culturales. Por eso fundamos, en el 2016, con un grupo de amigos, la Asociación Antigua Viva, y de ahí viene el nombre, como darle vida a este lugar.



¿Es ahí donde se integra al arte?



Yo no tengo una infancia ligada al arte. Soy una persona común y corriente para Guatemala, que no tuvo acceso al arte y a la cultura. Nunca había ido al teatro, nunca había oído ópera o visto ballet hasta antes de haber fundado Antigua Viva. De ahí surge un poco esa necesidad de democratizar los accesos al arte, de volverlo más digerible y más accesible para toda la población, incluida mi persona. Con Antigua Viva hemos desarrollado cerca de 380 proyectos desde el 2016 a la fecha. Al principio fuim os 90 fundadores, hoy seguimos solo seis. Somos una asociación legalmente constituida del 2016 y una productora de eventos de arte digital.



Para lograrlo, nosotros hacemos equipo siempre con otras instituciones; por ejemplo, el Festival de la Luz, que se aproxima, incluye a cerca de 20 instituciones trabajando en conjunto por un objetivo común: durante un par de días traer felicidad al pueblo guatemalteco.

Uno de los objetivos de Willy Posadas es llevar el arte a más personas a través de proyectos innovadores. (Foto Prensa Libre: cortesía Antigua Viva)



¿Cómo sobrevivieron a la pandemia?



Nos encerró entre cuatro paredes y se murió la asociación. Hasta nos vendieron que nunca más iba a haber eventos. Yo no sé si se acuerda, pero decían: "el mundo cambió, la gente ya no se va a querer juntar", y decían que no iban a existir eventos masivos. Tan lejana que se ve esa época ahora. ¡Cuánta mentira!, porque, en realidad, yo creo que fue un paréntesis en la historia de la humanidad; sin embargo, el humano busca humano y la evidencia es que nuestros eventos regresaron con más fuerza que antes de la pandemia. Nos pusimos creativos porque sí creíamos que ya no íbamos a regresar a la presencialidad y empezamos a buscar lo virtual.



Aplicamos a varios proyectos con Unesco, con la Embajada de Francia en Guatemala y con la de Alemania, para aprender acerca de nuevas tecnologías ligadas a patrimonio. Y fue así como la asociación dio un giro de 180 grados para dedicarse, más que todo, a la innovación del patrimonio a través de las nuevas tecnologías y empezamos a ir al centro europeo de videomapping, en el norte de Francia. Llevo cuatro años aprendiendo a producir este tipo de eventos.



Aprendimos de realidad aumentada, de realidad virtual. Tenemos proyectos en Antigua Guatemala, como la ruta de los escritores, por ejemplo. La persona llega a la casa, escanea el código QR que está en la plaqueta y ahí puede ver la foto, oír un texto del escritor y otras experiencias.



El objetivo se transformó y ahora queremos hacer de Antigua una capital de innovación. Queremos que nos dejen de llamar el museo al aire libre detenido en el tiempo, donde nada ha pasado. Queremos, poco a poco, posicionarnos como esa capital que alguna vez fuimos.



La primera universidad de Centroamérica estuvo aquí, el primer lugar donde se acuñó moneda fue en Antigua, la primera imprenta que llegó a la región fue también en este lugar. Entonces, ya éramos la capital de la innovación y ahora queremos nuevamente posicionarnos como esa ciudad que está creando y reinventándose constantemente.

Equipo de trabajo de Antigua Viva, que de 2016 a la fecha ha promovido más de 300 actividades.(Foto Prensa Libre: Antigua Viva)



¿También desarrollan proyectos fuera de Guatemala?



Trabajamos en donde nos llamen. Nuestro proyecto más lejano por ahora es en Saint-Pierre de Martinica, una isla en el Caribe. Tenemos un proyecto de reconstrucción virtual de edificios allá. La isla sufrió en 1902 una erupción de su volcán que les marcó en la historia.

Los países europeos van adelante en el tema de la realidad virtual y de las experiencias inmersivas, ¿cuánto considera que nos falta para avanzar y qué se necesita?



No son conocimientos que se encierran como en un libro, sino están abiertos a quien se proponga aprender. Ya somos referentes en este proyecto de Martinica, somos nosotros quienes iremos a hacer la reconstrucción virtual. Es un caso de cooperación internacional en donde Guatemala cooperará con la isla. Recordemos que Antigua Guatemala fue destruida en 1773. Pero con este proyecto de realidad virtual podremos tener una acercamiento a cómo se veía en su esplendor. Dentro de dos años veremos este proyecto culminado. Es como un viaje al pasado utilizando realidad virtual y será aplicado en ambos países.



¿Hasta dónde llegará la tecnología en este aspecto? ¿qué vamos a ver después?



La forma en que los niños se acercan a la realidad ya no es como la experimentamos en nuestra época. Esta vez, si ya no se ve a través de una pantalla, si no se mueve, si no se toca, si no interactúa con uno, no atrae. Creo que la evolución va hacia la interacción. Una vez vi una analogía que me pareció un chiste, pero decía: “Si todo esto sigue en la línea en que va, vamos a parar inventando el teatro”.



El teatro ya es en 4D, ya están las personas reales; entonces, el futuro nos va a llevar hacia el pasado. Por más que estemos hablando y viendo a través de pantallas, el ser humano siempre tiene la necesidad de buscar a su comunidad y a sus iguales. El videomapping es digital, pero el año pasado asistieron 70 mil personas a nuestro Festival de la luz. No se debe perder de vista que el objetivo es que los humanos aprendamos y convivamos de mejor manera.



¿Y ahora cómo ve la cultura?



Nadie nos obliga a estar en el arte. Es una elección propia, y sí, al ser una elección consciente se reconoce qué conlleva ser artista. Es lo mismo en Francia, en Italia, en Alemania, España, en Estados Unidos. El arte es un camino difícil. Es una elección que hice por pasión y en donde creo yo que la figura de martirizarse no cabe.



“Es que en este país no nos apoyan, es que en Guatemala es muy difícil” son frases que se escuchan, pero eso no va con nosotros. No me tienen que apoyar de forma especial por ser artista, pero sí me tienen que dar la oportunidad de desarrollar industria.



Yo creo que lo que hace falta en Guatemala es industria cultural, en general. Aquí hay una política pública de acceso gratuito al arte y alguien está pagando por ello. En este país se está trabajando mucho en que uno tenga acceso gratuito, pero no para que quien crea arte pueda vivir de él. A nivel de población, poco a poco deberíamos acostumbrarnos a pagar todas esas actividades, y que los artistas podamos vivir de forma autónoma, sin necesidad de estar pidiendo subsidios.



También considero que es más difícil vivir del arte en París que en Guatemala. En nuestro caso, mientras aquí la competencia se vuelve como contra 10 personas, en Francia habrá cien productoras de eventos de obras inmersivas. Entonces, yo la tengo más fácil en mi país que en París.