Wine Fest 2025: fecha, hora y otros detalles del festival en Tribu Terrace

El Wine Fest 2025 será un punto de encuentro que fusionará experiencias gastronómicas, catas de vino guiadas y música, en una atmósfera diseñada como pasaporte para descubrir nuevas sensaciones.

El evento se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en Tribu Terrace. De acuerdo con los organizadores, durante la jornada se ofrecerá una selección exclusiva de etiquetas internacionales.

Según los organizadores, el Wine Fest es una plataforma que impulsa la cultura del vino en Guatemala. Además, los asistentes podrán disfrutar de un espacio de convivencia entre conocedores y aficionados de esta bebida.

Habrá música en vivo a cargo de DJ Danny, Avenida Retro y Gangster para amenizar el evento.

Fecha

Sábado 29 de noviembre del 2025

Hora

De 14 a 22 horas

Lugar

Tribu Terrace, ubicado en la RN 14, kilómetro 81.1, aldea Alotenango, municipio de Alotenango, Sacatepéquez

Precios

Venta general: Q200

Preventa: Q180

Tarjetas GTC: Q150

Cada entrada incluye una copa conmemorativa y un pasaporte con ocho degustaciones de vino, además de precios especiales en botellas durante el festival.

Reservaciones

Las entradas están disponibles en: https://fanaticks.live/entradas/wine-fest-tribu-terrace

Para más información, comuníquese a través de las redes sociales oficiales de Tribu Terrace.

