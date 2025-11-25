escenario
Wine Fest 2025: fecha, hora y otros detalles del festival en Tribu Terrace
Los amantes del vino, la gastronomía y las experiencias al aire libre podrán disfrutar de una actividad única con degustaciones vineras, música en vivo y más.
El Wine Fest reúne amantes del vino y marcas internacionales, así como música en vivo y otras sorpresas. (Foto Prensa Libre: cortesía)
El Wine Fest 2025 será un punto de encuentro que fusionará experiencias gastronómicas, catas de vino guiadas y música, en una atmósfera diseñada como pasaporte para descubrir nuevas sensaciones.
El evento se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en Tribu Terrace. De acuerdo con los organizadores, durante la jornada se ofrecerá una selección exclusiva de etiquetas internacionales.
Según los organizadores, el Wine Fest es una plataforma que impulsa la cultura del vino en Guatemala. Además, los asistentes podrán disfrutar de un espacio de convivencia entre conocedores y aficionados de esta bebida.
Habrá música en vivo a cargo de DJ Danny, Avenida Retro y Gangster para amenizar el evento.
Fecha
Sábado 29 de noviembre del 2025
Hora
De 14 a 22 horas
Lugar
Tribu Terrace, ubicado en la RN 14, kilómetro 81.1, aldea Alotenango, municipio de Alotenango, Sacatepéquez
Precios
- Venta general: Q200
- Preventa: Q180
- Tarjetas GTC: Q150
Cada entrada incluye una copa conmemorativa y un pasaporte con ocho degustaciones de vino, además de precios especiales en botellas durante el festival.
Reservaciones
Las entradas están disponibles en: https://fanaticks.live/entradas/wine-fest-tribu-terrace
Para más información, comuníquese a través de las redes sociales oficiales de Tribu Terrace.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.