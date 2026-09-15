Wolverine llega a PlayStation con un juego de acción sin límite

Marvel's Wolverine es el videojuego para un jugador desarrollado por Insomniac Games que da a conocer Sony Interactive Entertainment. Está ambientado en el universo de los cómics de X-Men y narra una historia original donde Logan/Wolverine se une al Equipo X para enfrentar a Bolivar Trask y sus Reavers, viajando por localizaciones como Canadá, Japón y Madripoor.

Wolverine, que está siempre en los límites y enfrenta los retos de su identidad de mitad hombre, mitad bestia, casi inmortal, solitario y famoso por su garras retráctiles es uno de los superhéroes más aclamados del universo Marvel y ahora, se encuentra con los usuarios de PlayStation que tiene en este proyecto una de sus más grandes apuestas del año.

Los creadores de la propuesta señalan que si algo caracteriza al nuevo videojuego es "su acción desbocada, un apartado visual impactante y una historia original llena de sorpresas".

Grandes expectativas

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, "Marvel's Wolverine (PS5, 15 de septiembre) llega precedido por el éxito y el prestigio de su desarrolladora Insomniac Games (estudio perteneciente a la propia Sony), ganados a pulso gracias a su trilogía de juegos de Spider-Man, una de las sagas más exitosas con ventas por encima de las 50 millones de copias en todo el mundo".

Las principales diferencias entre Wolverine y Spider-Man se centran en el argumento. Sin embargo, según EFE, "el juego es idéntico en su espectacularidad, su acción desenfrenada, su sublime calidad técnica, su respeto por el personaje y su historia, su profundidad y el ritmo imparable".

Quienes han tenido ya contacto con el juego, por haber participado en las pruebas previas a su lanzamiento, sí señalan que Marvel's Wolverine, "peca de dar menos libertad de acción y menos opciones para que los jugadores decidan cómo quieren afrontar las misiones exprimiendo al máximo las características de un personaje capaz de tener una agilidad única, olfato para seguir rastros, mimetizarse y sorprender desde el sigilo o un sentido para dar caza a sus enemigos sintiendo su latido. Poderes poco explotados en el título", como lo señala EFE.

Los retos

La dinámica del juego se resume en superar hordas de enemigos con los clásicos combos de ataque y defensa, seguir un camino siempre predefinido, abrirse camino con el uso de quick time events (combinaciones rápidas de botones en las que prima el momento y el ritmo) e ir conociendo la historia con cinemáticas. "Imsomniac ha optado por traer una aventura de acción pura, lineal, sin mundo abierto y sin misiones secundarias a pesar de contar con algunas actividades de exploración o los clásicos coleccionables", señalan los analistas de EFE.

Entre las actividades destacan unas misiones especiales denominadas Nightmare door’("puerta de pesadilla"), en las que James Logan tendrá que mostrar su habilidad en pruebas contrarreloj. El premio será desbloquear sus recuerdos del pasado e ir completando la historia.

El juego cuenta con espectaculares batallas contra jefes finales, aunque pecan de ser poco originales en general, con esa sensación permanente de "déjà vu", pero al mismo tiempo en una experiencia satisfactoria, sensacional y exigente no apta para estómagos sensibles, al contar con una jugabilidad muy violenta y explícita.

En el nuevo videojuego Wolverine está acompañado por efectos que enfatizan su personalidad: "La música, con opciones de audio espacial en 3D, sus gráficos imponentes o los personajes le convierten en un juego pensado para la diversión, un viaje lleno de adrenalina que disfrutarán al máximo los seguidores de este icónico personaje creado en 1974", describe EFE.