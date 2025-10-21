Xibalbá Terror: más de 50 cortometrajes y 10 largometrajes se presentarán en este festival de cine durante su quinta edición

Xibalbá Festival de Cine de Terror Latinoamericano se presenta por quinta vez en el país. Es un evento que premia lo mejor del género en tres categorías principales: cortometraje centroamericano, cortometraje y largometraje latinoamericanos.

“La selección oficial reúne lo más destacado del cine de terror y fantasía de la región, con 10 largometrajes y 56 cortometrajes provenientes de toda Latinoamérica, confirmando a Xibalbá como un punto de encuentro para los amantes del género y un espacio que impulsa la diversidad de miradas dentro del cine de terror”, se indicó en el comunicado oficial del evento.

Durante la edición del 2025, el festival llegará a siete localidades en Guatemala: Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Cobán, Quetzaltenango, El Tejar (Chimaltenango), San Juan Sacatepéquez y Mixco.

Uno de los eventos que sobresale en esta edición es el Cine-Concierto de Terror Xibalbá, además de los estrenos exclusivos y actividades formativas.

Fechas y horarios

Habrá actividades en distintas localidades de Guatemala hasta el 25 de octubre de 2025 en horarios variados.

Lugares

Algunos de los lugares donde se efectuarán eventos relacionados al festival son:

Pradera Vistares, zona 12 capitalina

Alianza Francesa de Guatemala en zona 13 de la ciudad capital

Concha Acústica Colonia 20 de octubre en el Tejar, Chimaltenango

Cinespacio, Quetzaltenango

Entre otras

Precios y localidades

Aunque muchas actividades son gratuitas, algunas tienen costo. Compartimos la agenda completa del festival. Para más información, puede visitar www.xibalbaterror.com

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.