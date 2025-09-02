XXIX Festival del Bandas del Colegio San Sebastián

Escenario

XXIX Festival del Bandas del Colegio San Sebastián

Conozca los detalles delXXIX Festival de Bandas del Colegio San Sebastia´n que será en el estadio de Cementros Progreso.

|

Imagen antigua de la banda de Guerra del Colegio San Sebastián. El Festival de Bandas de este colegio tendrá a más de 12 invitados que será parte de este evento. (Foto Prensa Libre: Colegio San Sebastián)

Este Festival de Bandas será el domingo 7 de septiembre donde casi 12 bandas serán parte del evento organizado por el Colegio San Sebastián. La banda de guerra de la institución este año se encuentra cumpliendo su 75 aniversario.

Entre las bandas invitadas estarán:

  • Liceo Guatemala
  • Liceo Sembrador de Sueños
  • Instituto Rafael Landívar
  • Instituto Landívar (sección primaria)
  • Instituto Normal Casa Central
  • Escuela normal de Maestra para Párvulas
  • Colegio El Rosario
  • Colegio Santa Inés
  • Colegio Vanguardia Juvenil
  • Colegio La Preparatoria
  • Colegio Comercial Guatemalteco
  • Coelgio Católico San Pablo (sección primaria)

Después del evento se tendrá un desfile desde el estadio hacia el parque Jocotenango. Se le pide a quienes acompañen decorar sus automóviles.

Fecha

Domingo 7 de septiembre

Hora

12 horas

Lugar

Estadio Cementos Progreso, 15 avenida 28-00, zona 6, La Pedrera

Precios y localidades :

Q30

Venta de entradas:

En las oficinas del Colegio San Sebastián, 2a. calle 6-56 zona 1
En el lugar el día del evento

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Bandas de guerra Bandas escolares  Qué hacer en Guatemala 
