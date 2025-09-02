XXIX Festival del Bandas del Colegio San Sebastián

Este Festival de Bandas será el domingo 7 de septiembre donde casi 12 bandas serán parte del evento organizado por el Colegio San Sebastián. La banda de guerra de la institución este año se encuentra cumpliendo su 75 aniversario.

Entre las bandas invitadas estarán:

Liceo Guatemala

Liceo Sembrador de Sueños

Instituto Rafael Landívar

Instituto Landívar (sección primaria)

Instituto Normal Casa Central

Escuela normal de Maestra para Párvulas

Colegio El Rosario

Colegio Santa Inés

Colegio Vanguardia Juvenil

Colegio La Preparatoria

Colegio Comercial Guatemalteco

Coelgio Católico San Pablo (sección primaria)

Después del evento se tendrá un desfile desde el estadio hacia el parque Jocotenango. Se le pide a quienes acompañen decorar sus automóviles.

Fecha

Domingo 7 de septiembre

Hora

12 horas

Lugar

Estadio Cementos Progreso, 15 avenida 28-00, zona 6, La Pedrera

Precios y localidades :

Q30

Venta de entradas:

En las oficinas del Colegio San Sebastián, 2a. calle 6-56 zona 1

En el lugar el día del evento

