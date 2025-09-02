Escenario
XXIX Festival del Bandas del Colegio San Sebastián
Conozca los detalles delXXIX Festival de Bandas del Colegio San Sebastia´n que será en el estadio de Cementros Progreso.
Imagen antigua de la banda de Guerra del Colegio San Sebastián. El Festival de Bandas de este colegio tendrá a más de 12 invitados que será parte de este evento. (Foto Prensa Libre: Colegio San Sebastián)
Este Festival de Bandas será el domingo 7 de septiembre donde casi 12 bandas serán parte del evento organizado por el Colegio San Sebastián. La banda de guerra de la institución este año se encuentra cumpliendo su 75 aniversario.
Entre las bandas invitadas estarán:
- Liceo Guatemala
- Liceo Sembrador de Sueños
- Instituto Rafael Landívar
- Instituto Landívar (sección primaria)
- Instituto Normal Casa Central
- Escuela normal de Maestra para Párvulas
- Colegio El Rosario
- Colegio Santa Inés
- Colegio Vanguardia Juvenil
- Colegio La Preparatoria
- Colegio Comercial Guatemalteco
- Coelgio Católico San Pablo (sección primaria)
Después del evento se tendrá un desfile desde el estadio hacia el parque Jocotenango. Se le pide a quienes acompañen decorar sus automóviles.
Fecha
Domingo 7 de septiembre
Hora
12 horas
Lugar
Estadio Cementos Progreso, 15 avenida 28-00, zona 6, La Pedrera
Precios y localidades :
Q30
Venta de entradas:
En las oficinas del Colegio San Sebastián, 2a. calle 6-56 zona 1
En el lugar el día del evento
