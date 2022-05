“Yo te podría comprar el anillo”: El polémico mensaje que el actor Adrián Uribe le mandó a Belinda

El hecho ocurrió el 19 de mayo en donde Uribe estuvo con el actor Omar Chaparro y el conductor Adal Ramones en el programa “Tu-Night”, donde estos últimos lo retaron a mandarle un polémico mensaje con relación a su anillo de bodas.

Esto formó parte de la dinámica del programa llamado “Disparejo de la Muerte”, donde retan a los invitados a mandar un mensaje polémico o divertido a famosas celebridades, compañeros de trabajo o amigos cercanos.

Antes de hacer la broma Uribe mencionó que tuvo la oportunidad de conocer a Belinda, cuando le vendió un apartamento. Fue entonces cuando los tres abrieron la bandeja de los mensajes de Uribe para ver si había tenido interacción con la actriz.

Descubrieron entonces que Uribe le había mandado anteriormente un mensaje a Belinda dándole sus condolencias por la muerte de su abuela. Chaparro bromeó con la situación diciendo: “Ya le estabas coqueteando”.

En ese momento Uribe empezó a grabar el mensaje de audio a la actriz, afirmó que él podría comprarle el anillo, ya que no lo iba a utilizar nuevamente por su ruptura.

“Hola, Beli. ¿Cómo estás? Nada más para decirte que me enteré de todo lo que estás pasando. Nada más para mandarte un abrazo y decirte que estoy contigo“, fue el inicio del mensaje.

“Y bueno… no sé si vayas a vender el anillo, yo te lo podría comprar, nada más para saber cuánto es lo menos porque me imagino que ya no lo vas a usar”, finalizó el audio entre carcajadas.

Inmediatamente Omar Chaparro envía el audio y afirma entre risas “si no te contestó cuando le dijiste lo de su abuela, dudo mucho que te vaya a contestar ahora“.