YouTube modificará el conteo de visualizaciones: cómo funcionará y qué pasará con los ingresos de los creadores de contenido

YouTube modificará la forma de contabilizar las visualizaciones de sus videos y registrará la visita en el instante en que el contenido comience a reproducirse.

La aplicación ya había implementado esta medida en el 2025, pero solo en sus videos cortos, conocidos como Shorts. Con esta actualización busca estandarizar la medición en toda su plataforma.

Con este cambio, el contador de YouTube funcionará de manera similar al de otras redes sociales con las que compite, como Instagram y TikTok, las cuales también suman una visualización desde el primer fotograma.

Un caso distinto ocurre con la plataforma X, que cuenta una visualización después de los primeros dos segundos de reproducción.

YouTube hizo el anuncio el lunes 17 de agosto del 2026 por medio de un comunicado en el que explicó la modalidad y aseguró que no afectará a los usuarios.

“Este cambio no afectará a los ingresos de los creadores ni a los requisitos de acceso al programa para socios de YouTube (YPP, por sus siglas en inglés)”, indicó.

Agregó que tanto las visualizaciones de los Shorts como las horas de reproducción serán contadas para cuantificar los ingresos de los creadores de contenido, los cuales podrían mostrar un aumento gracias a esta modalidad.

“Los ingresos de los creadores seguirán basándose en las ‘Visualizaciones de Shorts con interacción’ y las ‘Horas de reproducción con interacción’”, anota la empresa.

La nueva medida se implementará a partir del lunes 24 de agosto del 2026, según informaron medios internacionales.

Con información de EFE.