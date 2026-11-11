YouTube reconoce a Daddy Yankee por ser uno de los artistas más reproducidos del 2026: estas son sus cifras millonarias

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YouTube reconoce a Daddy Yankee por ser uno de los artistas más reproducidos del 2026: estas son sus cifras millonarias

El cantante puertorriqueño fue galardonado por los millones de reproducciones que alcanzó en el 2026 y aprovechó la ocasión para hablar de su nuevo disco y de su vida espiritual.

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YouTube reconoce a Daddy Yankee por ser uno de los artistas más reproducidos del 2026: estas son sus cifras millonarias

Daddy Yankee tiene casi 42 millones de suscriptores en YouTube, donde figura entre los 50 artistas más reproducidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Daddy Yankee recibió un galardón especial de YouTube tras acumular más de 3 mil 300 millones de reproducciones en la plataforma en lo que va del 2026 y posicionarse entre los 50 artistas más reproducidos de este año.

La plataforma de videos y música destacó el impacto que el cantante puertorriqueño ha logrado con su música y le entregó el reconocimiento durante el All In You For You (Todo en ti, para ti), un evento que organiza YouTube durante la semana de celebración de los Latin Grammy.

"Gracias por la oportunidad de representar el talento y toda mi cultura latina", dijo Daddy Yankee al recibir el galardón de manos de Sandra Jiménez, directora regional y responsable de música para Latinoamérica y Estados Unidos de YouTube, el martes 10 de noviembre del 2026.

El artista cumplió 50 años en febrero pasado y tiene más de tres décadas de trayectoria artística, durante las cuales ha destacado como el “rey” del género urbano.

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MANCHESTER (United Kingdom), 28/02/2026.- Rosalia performs during the 2026 BRIT Awards live show at the Co-op Live Arena, Manchester, Britain, 28 February 2026. The annual pop music awards are presented by the British Phonographic Industry (BPI). (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

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Según registros de YouTube, en los primeros 11 meses del 2026 el cantante boricua ha alcanzado las siguientes cifras de reproducciones:

  • Casi 42 millones de suscriptores
  • Más de 3.3 mil millones de reproducciones en todo el mundo
  • La mayor cantidad de reproducciones se concentra en México, Argentina, Estados Unidos y Colombia
  • Más de 475 millones de reproducciones en México
  • Más de 405 millones en Argentina
  • Más de 390 millones en Estados Unidos
  • Más de 255 millones en Colombia
  • Se encuentra entre los 50 artistas más reproducidos en YouTube en lo que va del 2026

El reconocimiento de YouTube se suma al de la Academia Latina de la Grabación, que este año lo nombrará Persona del Año 2026 durante un homenaje que tendrá lugar este miércoles 11 de noviembre en Las Vegas.

El cantante también tiene programada una presentación durante la ceremonia de los Latin Grammy 2026, que se celebrará el jueves 12 de noviembre en la misma ciudad.

Daddy Yankee habla de “La Postal” y de su vida espiritual

El artista, recordado por éxitos como Gasolina y Lo que pasó, habló sobre su más reciente disco, La Postal, lanzado el 30 de octubre del 2026, en el que incluye varias colaboraciones.

“Cardi B hizo un trabajo impecable; igualmente De La Rose, quien es una muchacha bien talentosa, con una voz única. Danny Ocean en su rama romántica es fantástico; Myke Towers, ¡wow!, y Bizarrap es uno de los mejores productores con los que he trabajado en la historia, un muchacho muy creativo, que tiene unas historias únicas”, compartió durante un encuentro con fanáticos.

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Además, desde su propia experiencia, compartió algunos consejos con las nuevas generaciones, en los que destacó la importancia de la buena alimentación y el ejercicio, así como de la relación y la comunicación con Dios.

Dijo que al despertar mantiene “una relación con mi padre en los cielos, una oración, la palabra. Saco tiempo para mí, para estar bien aterrizado: espíritu, alma y cuerpo, darte prioridad. Luego sigo trabajando, atiendo todos los negocios y me divierto todavía en el estudio”.

En una entrevista con Univisión también recordó el desgaste que experimentó después de tres décadas de carrera musical, que lo llevó a retirarse en el 2023 para dedicar tiempo a su vida personal y espiritual.

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“Estaba haciendo muchas cosas, pero estaba desconectado de mi propio ser. Quería darme la oportunidad de reconectarme conmigo mismo, encontrar nuevamente mi centro y empezar desde cero”, explicó.

El retiro le permitió cambiar sus convicciones personales y acercarse al cristianismo, lo que marcó su regreso a la música e impulsó su reciente lanzamiento, La Postal, el cual logró concretar “porque siento que, en este momento, tengo un buen equilibrio en mi vida”, dijo.

"Les presento La Postal, mi nuevo álbum conceptual de 15 canciones, cada una es una carta de amor que celebra diferentes formas de amar: el amor romántico, el amor familiar y el amor propio. Mi primer sencillo, BOTZ, nos recuerda que un beso es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos. Una postal dice cosas que un texto no puede decir. Me detuve, pensé en ti y quise que la guardaras. Ese es el espíritu de este álbum", describió Daddy Yankee en sus redes sociales.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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