Zendaya y Tom Holland: qué se sabe de su boda y la celebración que hicieron meses después

Zendaya y Tom Holland han acaparado los titulares de las últimas semanas, no solo por participar juntos en los recientes y exitosos estrenos de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, sino también por los nuevos pasos que da su relación.

Tras meses de especulación sobre una posible boda, la pareja celebró una reunión privada con su familia y amigos el martes 4 de agosto.

Según los reportes, la celebración tuvo lugar en el Beaverbrook Hotel, en Surrey, Inglaterra, cerca de la localidad de origen de Holland.

Pero mientras algunos consideran que ahora sí se habrían celebrado las nupcias, medios internacionales reportaron que se trató de una celebración posterior al enlace matrimonial, que ya se habría celebrado a inicios del 2026.

Los rumores de la boda “secreta” fueron aumentando con el tiempo. Incluso, personas cercanas a la pareja la habían confirmado en distintas ocasiones.

El 1 de marzo, el estilista de Zendaya, Law Roach, afirmó a Access Hollywood que el matrimonio “ya había ocurrido” y que el público se lo había perdido.

Quince días después, Zendaya asistió a los Premios Oscar con un anillo de matrimonio en la mano y continuó usando la argolla en diferentes apariciones públicas, lo que aumentó las especulaciones.

Pero la confirmación oficial llegó de boca del mismo Tom Holland, quien, durante una entrevista con Esquire, desmintió unas imágenes de boda generadas con inteligencia artificial y aseguró que su familia no había sido engañada por esas fotografías porque “todos estuvieron presentes” en la ceremonia verdadera.

Incluso, el 21 de julio pasado, Holland se refirió a Zendaya como su esposa durante su participación en el pódcast Dish.

Sin embargo, Zendaya siempre ha evitado referirse al asunto y ha reiterado que prefiere mantener en privado los aspectos de su vida personal.

“Tengo mis propios límites sobre qué temas quiero tratar y de qué quiero hablar, y también sobre qué estoy dispuesta a compartir, ¿sabes? Simplemente intento encontrar el equilibrio en el punto medio”, dijo en una ocasión.