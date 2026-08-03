El mejor estreno del año: “Spider-Man: Brand New Day” rompe la taquilla mundial en su primer fin de semana

En su primer fin de semana en cartelera, la película Spider-Man: Brand New Day recaudó 927 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en el segundo mejor estreno de la historia, detrás de Avengers: Endgame, y en el mejor estreno del año, según datos del sitio web Box Office Mojo.

En la producción, Tom Holland encarna por cuarta vez a Peter Parker y se consolida como uno de los actores con mayor poder de convocatoria en taquilla. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, ha recibido buenas críticas, con 90% en Rotten Tomatoes y una calificación "A" en CinemaScore.

El filme ha recaudado 355 millones de dólares en Estados Unidos y 572 millones en el resto de mercados. China, con 121 millones de dólares, ha sido clave para el éxito del filme, seguida del Reino Unido (49 millones de dólares), México (38 millones) e India (31 millones).

"Es un estreno verdaderamente fenomenal", señaló Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor del filme, a Variety. "Este debut —añadió— refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen manteniendo con los aficionados de todo el mundo. Además, tal y como ha podido comprobar el público, sienta las bases para cosas apasionantes que están por llegar".

La primera película protagonizada por Tom Holland, Spider-Man: Homecoming (2017), debutó con 117 millones de dólares en el mercado estadounidense y cerró su paso por los cines con 880 millones de dólares en la taquilla mundial. La secuela del 2019, Spider-Man: Lejos de casa, arrancó con 92 millones de dólares en Norteamérica y elevó su recaudación global a 1,130 millones de dólares.

Spider-Man: No Way Home alcanzó cifras aún mayores, con 1,900 millones de dólares recaudados en todo el mundo, gracias a la participación de los tres Spider-Man —Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield—, quienes compartieron pantalla.

El filme, en el que también aparecen Zendaya y Mark Ruffalo, superó la recaudación acumulada en dos semanas por The Odyssey, que suma 51 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá y alcanza 911.3 millones de dólares en todo el mundo.

Toy Story 5 superó la barrera de los mil millones de dólares y alcanzó 1,065 millones de dólares esta semana. Minions & Monsters llegó a 449 millones de dólares, tras sumar 5.8 millones en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, mientras que Moana añadió 5.3 millones de dólares y acumula 261 millones de dólares en todo el mundo, muy por debajo de las expectativas.