Tom Holland revela que descartaron una versión de “Spider-Man: Brand New Day” antes de su estreno: “La vimos y la odiamos”

Antes de la versión final de Spider-Man: Brand New Day, que llegó a los cines el miércoles 29 de julio del 2026, existió otra versión editada con las sugerencias del público de prueba. Sin embargo, el equipo creativo la rechazó y la descartó.

Según Tom Holland, actor británico que interpreta al superhéroe arácnido, los productores habían incorporado las sugerencias y reescrito secciones enteras del largometraje, pero el resultado no cumplió con las expectativas del equipo.

"Hemos visto muchos montajes diferentes de esta película. (…) Uno de los montajes fue que tomaron todas las notas de todas las personas aleatorias que vieron la película y cambiaron la película. Luego la vimos y la odiamos", reveló el artista en una entrevista con Quotable, durante los preparativos del estreno.

El actor aseguró que el resultado de ese proceso estaba lejos de la visión del equipo. "No funcionó en absoluto. Y es lo que la gente pedía, pero no era exactamente lo que nosotros queríamos como creativos, pero aprendieron lecciones de esa experiencia", agregó.

Durante la conversación, Holland resaltó que los cambios que sufren las películas entre el final del rodaje y el estreno generan incertidumbre entre los actores, pues no todo depende de la grabación de sus escenas.

"Hay muchas incógnitas como actores, y por eso es tan importante confiar en los cineastas, porque una vez que terminamos en el set, todo depende de ellos".

Incluso, el actor recordó que improvisaron algunas escenas, especialmente con Jon Bernthal, quien interpreta a Punisher.

"Cuando llegamos al set y empezamos a improvisar, y Destin vio mi relación con Jon, porque hemos sido amigos desde antes de que yo conociera a estos chicos, simplemente nos estábamos divirtiendo mucho, y eso realmente marcó cómo esos dos personajes interactuaron en pantalla", contó.

La actuación de Holland como Spider-Man incluyó numerosas escenas de acción en la nueva entrega, entre ellas una caída de 33.5 metros que, según él, fue "muy divertida".

Spider-Man: Brand New Day está disponible en la cartelera de los cines desde el 29 de julio del 2026.