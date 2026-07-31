“El caso Thomas Crown”: estrenan el primer tráiler con Michael B. Jordan y Adria Arjona como protagonistas

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“El caso Thomas Crown”: estrenan el primer tráiler con Michael B. Jordan y Adria Arjona como protagonistas

Michael B. Jordan y Adria Arjona protagonizan “El caso Thomas Crown”, una historia de acción, robos y persecuciones.

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El caso Thomas Crown: estrenan el primer tráiler con Michael B. Jordan y Adria Arjona como protagonistas

L actriz Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona, protagoniza la nueva película de Michael B. Jordan que llegará a los cines en el 2027. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ya salieron a la luz las primeras imágenes de la nueva película de Michael B. Jordan, El caso Thomas Crown, que contará con la participación de Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, en el elenco protagónico.

La producción, que llegará a los cines el 5 de marzo del 2027, sigue a Thomas Crown, un hombre adinerado que roba objetos de gran valor en museos, grandes ciudades y castillos europeos. El personaje es interpretado por el propio Jordan.

“El ganador del premio de la Academia Michael B. Jordan dirige, produce y protagoniza un thriller de atracos visualmente impresionante, sensual y sorprendentemente conmovedor, en el que el hombre más peligroso de la sala es aquel al que nadie está observando”, detalla la descripción del tráiler.

Las imágenes difundidas el miércoles 29 de julio muestran los lujos, robos, persecuciones y escenas de acción que rodean al protagonista, así como las peligrosas maniobras que realiza por el aire para cumplir su objetivo.

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CANNES (France), 19/05/2025.- Adria Arjona attends the photocall for 'Splitsville' during the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 19 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. (Cine, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Máxima: el personaje que interpretará Adria Arjona en la secuela de Superman del universo DC

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La tarea no será fácil debido al trabajo del personaje interpretado por Adria Arjona, una astuta investigadora que seguirá su pista para intentar atraparlo, aunque el destino podría llevarla por otro camino.

Ambos personajes quedan inmersos en una dinámica de persecución mientras desarrollan una relación sentimental y terminan enamorándose.

Jordan explicó que buscaba una actriz que transmitiera fuerza y vulnerabilidad, además de interpretar a alguien que comprende el juego de Crown, puede desafiarlo y termina enamorándose de él, según citó Infobae.

Aunque se desconocen todos los detalles de la trama, la presentación realizada en CinemaCon adelantó que la venganza tendrá un lugar central en la historia, idea que se refuerza con el lema promocional de la película: “La venganza es una obra de arte”.

El conflicto sería con el personaje interpretado por Kenneth Branagh, aunque aún se desconoce cuál será su papel y el hecho que originaría la discordia.

Además de Michael B. Jordan, Kenneth Branagh y Adria Arjona, el elenco incluye a Lily Gladstone, Danai Gurira y Pilou Asbæk. La música estará a cargo de Jon Batiste, ganador del Óscar, el BAFTA, el Globo de Oro y ocho premios Grammy.

Basada en el guion de Alan R. Trustman, esta es la tercera versión de Thomas Crown que llega a la pantalla grande.

La historia llegó por primera vez al cine en 1968, protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway. La producción ganó el Óscar a la mejor canción original por Windmills of Your Mind.

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La segunda adaptación llegó en 1999, cuando Pierce Brosnan y Rene Russo encarnaron a los personajes principales.

La tercera versión llegará casi tres décadas después y, según Jordan, no será un remake ni un reinicio, sino una reinterpretación de la historia. Anticipó que el resultado no será exactamente como el público la ha visto en las películas anteriores.

El estreno de The Thomas Crown Affair (El caso Thomas Crown) está programado para el 5 de marzo del 2027 en las salas de cine.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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