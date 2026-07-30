¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán este fin de semana? Esto se sabe de la supuesta invitación a la boda

A un año de anunciar su compromiso, comenzaron a circular rumores sobre una posible fecha para la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Tras diez años de relación y cinco hijos en común, en agosto del 2025 la pareja anunció que contraería nupcias y, desde entonces, ha mantenido en secreto todos los detalles de los preparativos.

Sin embargo, en los últimos días salió a la luz una supuesta invitación al evento, la cual convoca a los invitados para el sábado 1 de agosto del 2026, a las 14 horas, en la Quinta da Regaleira, en Sintra, Portugal, una finca y palacio del siglo XIX donde, supuestamente, se celebraría la boda.

El programa portugués V+Fama difundió la información y se puso en contacto con la administración de la quinta para confirmar si ahí se celebraría el matrimonio, pero esta evitó pronunciarse al respecto.

Sin embargo, algunos medios internacionales, como ¡Hola!, aseguran que dicha información es falsa.

Según fuentes citadas por la revista, la pareja no se casará este fin de semana, como lo anuncia la supuesta invitación. En su lugar, se encuentra disfrutando del verano con familiares y amigos, tras la participación del jugador en el Mundial del 2026.

“Con sus agendas libres, aprovechan para estar en la playa y en la piscina con sus hijos, jugar al golf, comer en casa alargando las sobremesas todo lo posible y también para hacer deporte. Una rutina estival que demuestra que no están ultimando los preparativos de boda”, cita la publicación.

Además, asegura que el palacio de la Quinta da Regaleira estará abierto al público el 1 de agosto y ofrece entradas para las tradicionales visitas turísticas en diferentes horarios, además de espectáculos musicales por la noche.

“Dos datos que reflejan que esta finca histórica no se prepara para acoger este fin de semana la esperadísima boda de la pareja”, asegura el reporte.

Las redes sociales de Georgina confirman que disfruta de un descanso con su familia. En las últimas horas ha publicado una serie de fotografías en las que se le ve viajando, comiendo y compartiendo con sus seres queridos.

"Estos días estoy disfrutando de unas pequeñas vacaciones, inspirándome y creando con muchísima ilusión todo lo bonito que está por venir", dice una de sus publicaciones.

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado sobre los rumores y la supuesta invitación continúa difundiéndose en redes sociales y medios de comunicación.