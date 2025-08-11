¿Cuánto cuesta el anillo que Cristiano Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez?

El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente española Georgina Rodríguez anunciaron este lunes 11 de agosto a través de las redes sociales que se casan tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.



En una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, muestra una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Al cierre de esta nota la publicación tenía más de 7 millones de me gustas y cerca de 174 mil comentarios.



La publicación ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes en la publicación. El jugador, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, y la 'influencer', juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el 'reality' de Rodríguez Soy Georgina de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

“Es un hombre super normal, maravilloso, el mejor futbolista del mundo”. Nada más conocerlo, “empecé a sentir cosquillitas en el estómago, no quería ni mirarlo, me daba vergüenza”, dijo Georgina durante el documental, también aseguró que cuando sus manos chocaron con las del futbolista, se entrelazaron de inmediato. “Sentí como si esas manos hubieran estado conmigo muchas veces, eran unas manos familiares que encajaban a la perfección”.



De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones. Finalmente ha sido este lunes cuando han hecho oficial el anuncio, aunque no han dado más detalles del momento o compartido datos de cuándo y dónde será el enlace.

Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos en total, y Georgina Rodríguez es la madre biológica de dos de ellos. Cristiano Ronaldo Jr. es el hijo más grande de Cristiano; los mellizos Eva y Mateo; Alana Martina, la primera hija biológica de la pareja y Bella Esmeralda. Bella tenía un hermano gemelo que falleció.

¿Cuál es el precio del anillo de compromiso?

La revista ¡Hola! publicó que la joya prublicada tiene un diamante central de casi dos centímetros. "El precio, solo de esta piedra, sería como mínimo de cinco millones de euros, aunque "según la pureza, podría alcanzar los 10 o 12 millones"", afirma el joyero Iñaki Torres, consultado por la revista. Además se tendría que sumar los diamantes laterales.

El conocedor explica que la joya incluso podría llegar a los 20 o 25 millones de euros (más de Q200 mil millones).