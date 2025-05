“La historia se sigue escribiendo”: Cristiano Ronaldo cierra su ciclo con Al-Nassr

“Este capítulo se ha terminado ¿La historia? Todavía se sigue escribiendo. Gracias a todos”, publicó la superestrella en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje de una fotografía con la camiseta del club de Riad. Su contrato con Al Nassr llegaba a su fin en el verano boreal de 2025.

El atacante de 40 años terminó la temporada como mejor goleador del campeonato, gracias a sus 24 dianas.

Su anuncio llega después de que la FIFA confirmara una ventana especial de traspasos del 1 al 10 de junio para permitir a los 32 clubes que participan en el Mundial de Clubes (14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos) reclutar a nuevos jugadores para la competición.

Cristiano Ronaldo se unió por dos temporadas y media al Al Nassr a finales de diciembre de 2022, tras el Mundial-2022 de Catar, convirtiéndose en el primer gran nombre del fútbol en unirse al campeonato saudita en pleno desarrollo.

El pasado verano boreal, el cinco veces Balón de Oro afirmó que podría terminar su carrera en el Al Nassr.

“Un equipo que me hace feliz y donde me siento bien”, explicó entonces el atacante, que brilló en Europa con el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3