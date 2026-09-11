Zoológico La Aurora tiene nuevos habitantes: descubra las curiosidades de los leones blancos y disfrute de la nueva experiencia en el Teatro Animalia

En el corazón de la Ciudad de Guatemala se encuentra el Zoológico La Aurora, hogar de diversas especies de fauna, que ahora recibe a dos nuevos habitantes: dos leones blancos (Panthera leo) procedentes de Sudáfrica.

Aún sin nombre, los dos felinos se integran a un recinto que alberga más de 280 especies y 2,500 animales, según destaca el zoológico en su página. Con la llegada de los leones blancos, La Aurora ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer a estos animales, cuya apariencia despierta curiosidad y tiene una explicación genética.

El zoológico, que trabaja en el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de las especies, informó en un comunicado que la llegada de los dos leones blancos se deriva de un programa de manejo poblacional coordinado entre instituciones de conservación.

¿Por qué los leones son blancos?

Una de las principales curiosidades de estos felinos es su tonalidad, que se debe al leucismo. Se trata de una “condición genética que reduce la pigmentación del pelaje y conserva el pigmento en el resto del cuerpo”, explica el zoológico.

Los leones blancos pertenecen a la especie Panthera leo y se distinguen de los animales albinos porque “mantienen los ojos pigmentados y tonos oscuros en zonas como la nariz”.

Otra de sus características es la potencia de su rugido, que puede escucharse hasta ocho kilómetros de distancia. Este “funciona como un mapa sonoro con el que la manada delimita territorio y se localiza entre sí”, destaca el zoológico.

Estos felinos pueden descansar hasta 20 horas al día y también poseen una característica particular en el rostro. Según La Aurora, “el patrón de puntos donde nacen sus vibrisas identifica a cada individuo y permite a los investigadores reconocerlos en fotografías”.

Los nuevos habitantes son un macho y una hembra de aproximadamente un año de edad, que ya pueden ser visitados en el zoológico.

Zoológico La Aurora tiene dos nuevos habitantes, dos leones de la familia Panthera leo. (Foto Prensa Libre: Zoológico La Aurora)

Nueva pantalla gigante en el Teatro Animalia

Además de la llegada de los leones blancos, el Zoológico La Aurora anunció una nueva atracción: una pantalla gigante de 10 por 4 metros en el Teatro Animalia, con la que busca ampliar las experiencias educativas que ofrece el recinto.

Como parte de esta nueva experiencia se presenta el documental “El ciclo de la sabana africana”, una producción que muestra el ecosistema del que provienen los nuevos leones y las especies con las que lo comparten.

El documental se proyecta de martes a domingo, a las 11.15, 12.15 y 14.15 horas. Cada proyección dura 15 minutos y el acceso es gratuito.

El zoológico también ofrece una presentación con aves embajadoras, un encuentro en el que el equipo educativo comparte las características de estas especies y el papel que cumplen en la naturaleza. La actividad se realiza a las 11.30 horas y tiene un costo de Q5 por persona.

Actividades por las fiestas patrias

Como parte de las festividades patrias, el Zoológico La Aurora invita a los guatemaltecos a visitar el recinto y participar en diferentes actividades, entre ellas, una estación educativa dedicada a la fauna de Guatemala, pintacaritas, algodón de azúcar, mercadito, gastronomía típica y manualidades.

La marimba también forma parte de las actividades programadas para el 12, 13 y 15 de septiembre, de 11 a 14 horas.