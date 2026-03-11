“Zoommer Fest” 2026 en el Zoológico La Aurora: actividades y talleres que se celebrarán en la nueva edición de Noches de Luna

Bajo la luz de la luna, familias guatemaltecas podrán disfrutar de actividades, talleres y juegos dentro del Zoológico La Aurora, en la nueva edición de Noches de Luna: “Zoommer Fest”.

-FOTODELDÍA- GU1001. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 08/05/2023.- Una mamá lemúr carga a su cría, en el Zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). El principal Zoológico de Guatemala presentó este lunes a una cría hembra de oso pardo que nació a principios de 2023 en este parque. EFE/Esteban Biba

El Zoológico La Aurora celebrará una nueva edición de Noches de Luna, esta vez con una jornada especial denominada “Zoommer Fest”, donde niños y adultos podrán disfrutar de actividades especiales, comida y talleres.

Para esta edición, el zoológico invita a los visitantes a llegar con su mejor atuendo de festival, con ropa con brillos, flores o estilo tropical. Este espacio, según destaca la organización, está pensado para compartir, disfrutar y crear recuerdos inolvidables entre luces, espectáculos y experiencias diseñadas para toda la familia.

Esta edición de Noches de Luna convertirá tres noches en un encuentro entre los visitantes y el recinto, con shows musicales, campañas educativas, talleres y actividades para niños y adultos.

Entre actividades, gastronomía y juegos, estas Noches de Luna ofrecerá un espacio de unión familiar y con amigos. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del Zoológico La Aurora.

Fechas:

13, 20 y 27 de marzo

Hora:

De 18 a 22 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios:

  • Adultos: Q60
  • Niños y adultos mayores: Q30

Entradas:

boletos disponibles en la taquilla.

Actividades programadas

  • Show musical — Teatro Animalia
  • Campaña Anfibios — Pérgola de Osos
  • Campañas educativas: Tráfico ilegal y turismo responsable — Fuente Casa de Té
  • Cuyo grooming — Entrada Granjita
  • Spot de helados — Frente al recinto de orix
  • Pintacaritas — Explanada de Balam
  • Cabina de fotos — Frente al recinto de hipopótamos
  • Canvas colaborativo neón — Mirador de Tigre
  • Beauty station — Frente al recinto de jaguares
  • Juegos, comida y más actividades

