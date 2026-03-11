“Zoommer Fest” 2026 en el Zoológico La Aurora: actividades y talleres que se celebrarán en la nueva edición de Noches de Luna

El Zoológico La Aurora celebrará una nueva edición de Noches de Luna, esta vez con una jornada especial denominada “Zoommer Fest”, donde niños y adultos podrán disfrutar de actividades especiales, comida y talleres.

Para esta edición, el zoológico invita a los visitantes a llegar con su mejor atuendo de festival, con ropa con brillos, flores o estilo tropical. Este espacio, según destaca la organización, está pensado para compartir, disfrutar y crear recuerdos inolvidables entre luces, espectáculos y experiencias diseñadas para toda la familia.

Esta edición de Noches de Luna convertirá tres noches en un encuentro entre los visitantes y el recinto, con shows musicales, campañas educativas, talleres y actividades para niños y adultos.

Entre actividades, gastronomía y juegos, estas Noches de Luna ofrecerá un espacio de unión familiar y con amigos. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del Zoológico La Aurora.

Fechas:

13, 20 y 27 de marzo

Hora:

De 18 a 22 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios:

Adultos: Q60

Niños y adultos mayores: Q30

Entradas:

boletos disponibles en la taquilla.

Actividades programadas

Show musical — Teatro Animalia

Campaña Anfibios — Pérgola de Osos

Campañas educativas: Tráfico ilegal y turismo responsable — Fuente Casa de Té

Cuyo grooming — Entrada Granjita

Spot de helados — Frente al recinto de orix

Pintacaritas — Explanada de Balam

Cabina de fotos — Frente al recinto de hipopótamos

Canvas colaborativo neón — Mirador de Tigre

Beauty station — Frente al recinto de jaguares

Juegos, comida y más actividades

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí