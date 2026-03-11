Escenario
“Zoommer Fest” 2026 en el Zoológico La Aurora: actividades y talleres que se celebrarán en la nueva edición de Noches de Luna
Bajo la luz de la luna, familias guatemaltecas podrán disfrutar de actividades, talleres y juegos dentro del Zoológico La Aurora, en la nueva edición de Noches de Luna: “Zoommer Fest”.
-FOTODELDÍA- GU1001. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 08/05/2023.- Una mamá lemúr carga a su cría, en el Zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). El principal Zoológico de Guatemala presentó este lunes a una cría hembra de oso pardo que nació a principios de 2023 en este parque. EFE/Esteban Biba
El Zoológico La Aurora celebrará una nueva edición de Noches de Luna, esta vez con una jornada especial denominada “Zoommer Fest”, donde niños y adultos podrán disfrutar de actividades especiales, comida y talleres.
Para esta edición, el zoológico invita a los visitantes a llegar con su mejor atuendo de festival, con ropa con brillos, flores o estilo tropical. Este espacio, según destaca la organización, está pensado para compartir, disfrutar y crear recuerdos inolvidables entre luces, espectáculos y experiencias diseñadas para toda la familia.
Esta edición de Noches de Luna convertirá tres noches en un encuentro entre los visitantes y el recinto, con shows musicales, campañas educativas, talleres y actividades para niños y adultos.
Entre actividades, gastronomía y juegos, estas Noches de Luna ofrecerá un espacio de unión familiar y con amigos. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del Zoológico La Aurora.
Fechas:
13, 20 y 27 de marzo
Hora:
De 18 a 22 horas
Lugar:
Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala
Precios:
- Adultos: Q60
- Niños y adultos mayores: Q30
Entradas:
boletos disponibles en la taquilla.
Actividades programadas
- Show musical — Teatro Animalia
- Campaña Anfibios — Pérgola de Osos
- Campañas educativas: Tráfico ilegal y turismo responsable — Fuente Casa de Té
- Cuyo grooming — Entrada Granjita
- Spot de helados — Frente al recinto de orix
- Pintacaritas — Explanada de Balam
- Cabina de fotos — Frente al recinto de hipopótamos
- Canvas colaborativo neón — Mirador de Tigre
- Beauty station — Frente al recinto de jaguares
- Juegos, comida y más actividades
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí