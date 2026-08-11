Fernando López presenta su libro “Sólo queremos ser humanos”

Luego de haber colocado su libro Sólo queremos ser humanos como uno de los más vendidos de Filgua 2026, el artista y académico Fernando López vuelve al país para realizar tres presentaciones en Mazatenango, Guatemala y Alta Verapaz.

En la obra, editada por F&G Editores, López toma como punto de partida un hecho ocurrido en Guatemala el 10 de mayo de 2013: durante la lectura de la sentencia por genocidio contra el pueblo maya ixil, de manera espontánea, algunos de los presentes comenzaron a entonar el poema de Otto René Castillo Aquí sólo queremos ser humanos. La obra poética fue musicalizada por Fernando López, quien también es cantautor.

"Lo que inició como una expresión individual se transformó en un canto colectivo de memoria, resistencia y dignidad, dando origen a la reflexión que inspiró el poema", señala la reseña del libro.

"Con un enfoque transdisciplinario, el autor integra investigación académica, etnomusicología, memoria personal, testimonios, análisis del canto colectivo, derechos humanos y memoria histórica, ofreciendo una mirada profunda sobre el papel del arte como herramienta de reflexión, resistencia y construcción de memoria en Guatemala", añade la reseña. del ejemplar que será presentado el 13 de agosto en la Feria Internacional del Libro en Mazatenango. En esa feria habrá un concierto y un homenaje al poeta Roberto Obregón.

El 21 de agosto la presentación se realizará en la librería Sophos de la capital y el 29 de agosto en la Feria Libro al Viento Verapaz. En este último espacio también se celebrará un concierto después de la presentación.

El autor

Fernando López es un artista y académico guatemalteco en la diáspora. Su trayectoria articula arte, investigación, antropología, música, memoria histórica y derechos humanos. Es investigador con formación doctoral en Práctica Artística y cuenta con una maestría en Arte y Etnomusicología, Suma Cum Laude (First Class Honours), por la Universidad de Limerick, Irlanda.

Posee una credencial internacional en Arte, Derechos Humanos y Justicia Social, otorgada por la Universidad de Sevilla y la Universidad de Ottawa. Es antropólogo forense, social y etnólogo, fue investigador de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (Comisión de la Verdad en Guatemala) y se ha desempeñado como ensayista, profesor e investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Guatemala.

Es músico, productor musical y radial independiente, y cantautor. Cuenta con una trayectoria internacional que incluye múltiples giras y una producción discográfica de 20 álbumes y 5 DVD. Su carrera musical internacional inició en 1978, cuando representó a Guatemala como delegado en el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en La Habana, Cuba.

Actualmente impulsa investigaciones orientadas a la recuperación de la memoria histórico-artística de Guatemala y a la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos contra artistas y poetas desaparecidos.

Día, lugar y hora

13 de agosto: Centro Cultural de Mazatenango, 20 horas

21 de agosto en Librería Sophos, 19 horas

29 de agosto en el Convento de Santo Domingo de Guzmán en Alta Verapaz, 18 horas

Admisión

Libre

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