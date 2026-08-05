Gloria Hernández frente a sus personajes: los protagonistas de una singular novela que fueron interpretados por estudiantes

La escritora Gloria Hernández fue sorprendida por los estudiantes de segundo básico del Instituto Experimental Nacional de Educación Básica Dr. Carlos Federico Mora durante un homenaje en el que se analizó su más reciente novela Un paseo en tren. La actividad, que fue coordinada por la profesora de Lengua y Literatura Leticia García Sicajá, se celebró el miércoles 5 de agosto. El acto incluyó la interpretación de escenas de la pieza literaria, cuestionamiento de los protagonistas hacia la autora y reflexiones acerca de la lectura.

“Tuvimos el gusto de haber leído la obra Un paseo en tren, de Gloria Hernández, y los chicos realizaron estrategias literarias para poder hacer una mejor comprensión lectora”, detalló la docente.

“Como creadora de mi personaje, ¿por qué escogiste que mi vida fuera tan corta?”, preguntó uno de los alumnos a la escritora. Pocos minutos antes, el adolescente había interpretado a César Matute, un niño que al inicio de la novela pierde la vida durante una protesta.

La autora respondió: “Tu personaje, César Matute, está inspirado en un niño que existió de verdad. Era el mejor amigo de mi padre. Como en la novela, en la vida real él falleció en una trifulca en la que muchas personas estaban volcadas hacia la manifestación popular”.

Como parte de las dinámicas también se tocaron temas como el de las entonces llamadas "niñas de casa", que eran jovencitas a quienes sus padres, movidos por la necesidad, entregaban a casas particulares en donde servían a cambio de alimentación y techo.

Los alumnos del segundo básico del Instituto Experimental Doctor Carlos Federico Mora, junto a Gloria Hernández y su profesora de Lengua y Literatura Leticia García. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

Un momento emotivo surgió luego de que el personaje que Gloria describe como “la niña de los ojos de venado” le cuestionó a la autora por qué no le asignó ningún nombre propio. Hernández aseguró que apenas se había dado cuenta de ese detalle. Sin embargo, le confesó que esa niña también era real y estaba presente en el salón donde se realizó el acto. Así procedió a presentar a su mamá, Yolanda Montes, a quien los alumnos le entregaron un obsequio. Los jóvenes lectores descubrieron que Héctor, uno de los personajes centrales del libro fue el papá de Gloria.

La madre de Gloria Hernández, la maestra Yolanda Montes, recibe un obsequio, de la estudiante que la interpretó. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

Antes de las puestas en escena, hubo cuatro dinámicas de reflexión acerca del contenido del libro. Emily Maldonado y Lourdes Mejía crearon el Tren de los sueños. En cada uno de los vagones de ese vehículo mostraron metas y anhelos. Emily explicó: “En este viaje hay personas que se suben para acompañarnos y apoyarnos… también hay personas que se bajan porque su destino continúa por otro rumbo. Hay a quienes debemos invitar a bajar porque no nos apoyan en nuestro crecimiento y luego, están las despedidas más difíciles que son quienes ya no están con nosotros en este plano terrenal, pero siempre viven en nuestra mente y en nuestro corazón". Lourdes detalló los cuatro sueños que representaron en el trabajo gráfico que acompañó su presentación: ser profesionales, estabilidad económica, viajar para conocer el mundo y construir una familia estable.

Magdalena Abaj y Saraí Marroquín pusieron bajo la lupa las acciones de los personajes del libro, a través de las luces de un semáforo. En el foco rojo ubicaron las acciones que no son buenas para los personajes. En el amarillo, aquellas donde los personajes debieran haber sido precavidos y reflexionar antes de actuar. En el verde ubicaron los ejemplos positivos de amor y solidaridad mostrados por los protagonistas.

Camila González y Natalie Ramírez presentaron La silla del otro, con la que hicieron un llamado a considerar las circunstancias que viven los demás. “Antes de juzgar a alguien hay que escuchar su historia”, afirmó Natalie, mientras Camila enfatizó en cómo, en el libro, Jesusa escribía para entender acciones de su padre. Además, recalcó cómo el maestro, dentro de la obra, se preocupaba por sus alumnos y sus circunstancias.

Gloria Hernández, junto a la imagen de su libro. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

Samuel Osorio presentó, la dinámica La misión secreta. Contó que su equipo se dio a la tarea de investigar a compañeros de las distintas secciones del segundo básico para conocer las buenas acciones de sus condiscípulos y premiarlas. Jorge Emanuel Díaz Reinoso fue reconocido por su generosidad y apoyo a las personas y a Elías Orozco se le premió por "sus sabios consejos y las buenas palabras que les brinda a sus compañeros", expuso Osorio.

En el acto, Gloria fue acompañada por la también escritora Frieda Morales Barco y el ex alumno del Instituto Federico Mora, Germán Vinicio Barrera Gómez, quien es comunicador y periodista y a quien también se le brindó un reconocimiento.

El libro Un paseo en tren fue publicado a través de Ediciones del Pensativo en 2025. Lucía Escobar, de esa casa editora anota en la contraportada del libro: Un paseo en tren es un viaje hacia una Guatemala que no existe: cuando se podía nadar en el río Las Vacas y disfrutar la música clásica de la mano de un maestro comprometido. Cuando la niñez se divertía subiendo a los árboles para cortar naranjas y jocotes, mientras la historia, implacable, avanzaba. Este libro es un canto a la memoria, a la inocencia interrumpida y a la esperanza que sobrevive en medio de la turbulencia".