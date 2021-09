Filgua: cómo fue el primer día de la Feria del Libro en Guatemala en su segunda edición de manera virtual

“Durante el año pasado siempre tuvimos esta cuestión atrás de nuestra cabeza, de la pena de no haber hecho física la feria. Pero nos percatamos que realmente hacer una actividad como esta, virtual, nos abría puertas a gente que no podía venir a Guatemala o presentar autores que de otra forma no estarían aquí”, dice Hunziker.

La virtualidad, un elemento inesperado y obligatorio en 2020, que se repite en 2021, llegó para quedarse cuando termine la crisis sanitaria y comience finalmente la esperada nueva normalidad en Guatemala y el mundo, comenta el presidente de Filgua, que contemplará futuras ediciones con modos híbridos.

“La Filgua física es una necesidad y todos las extrañamos. Pero no debería ser una cosa o la otra, sino incorporar la virtualidad”, enfatiza el editor, que recuerda que en 2019 unas 67 mil personas visitaron la exposición en el Forum Majadas del oeste de la capital guatemalteca.

En 2020, ya con la pandemia en expansión, la feria recibió 1.7 millones de vistas en su página en línea, donde se desarrolló el evento.

La Filgua presencial y la virtual “son animales diferentes, son peras y manzanas. Sin embargo, pudimos comparar la edición digital nuestra del año pasado con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y otras celebraciones similares del mundo y vimos que estábamos en niveles similares para una feria del tamaño de la nuestra”, agregó.

Este año, con más entendimiento de parte de los 38 expositores, la Filgua espera superar las 2.2 millones de vistas, con un “programa que nunca había sido tan ambicioso como este”, sostiene Hunziker.

Centroamérica cuenta

El “plato fuerte” de la feria guatemalteca será el festival de narrativa “Centroamérica Cuenta”, surgido del ideario del autor nicaragüense Sergio Ramírez en 2013 y que este año llegará a Filgua como invitado de honor con más de cien autores en más de 30 mesas de análisis “de primer nivel”.

Entre estos estarán, por ejemplo, los mexicanos Benito Taibo y la reconocida periodista Carmen Aristegui, el propio Sergio Ramírez, el español Javier Cercas, su connacional Esther Rebollo y el guatemalteco Harris Whitbeck, entre otros reconocidos autores, periodistas, creadores y poetas.

La Filgua también honrará a la poeta guatemalteca Ana María Rodas, exministra de Cultura del país centroamericano y una de las más grandes representantes de la literatura del país centroamericano.

De igual forma, el evento le guiñará otro ojo al bicentenario de la región, con “una docena o un poco más de actividades relacionadas, que sin ser un programa oficial diseñado para conmemorar o celebrarlo, sí abre sus puertas para las manifestaciones diversas de los autores al respecto”, cuenta el presidente de la Filgua.

La fiesta literaria de Guatemala se situará en un contexto pandémico, con un “ecosistema golpeado, herido pero no de muerte, algunas librerías y editoriales que desaparecieron y otras que vieron la luz y con participantes entusiasmados por volver a vincularse con sus lectores o seguir vinculados”, añade Hunziker.

Una Filgua que cumple 21 años de existencia, también “dedicada a Centroamérica, que es una región que existe y en la que nos podemos reconocer, porque compartimos bicentenario, además que nuestro invitado de honor es un espacio plenamente centroamericano”, concluyó el presidente del evento literario.

La feria virtual, inaugurada este mismo jueves, estará disponible con una amplia variedad de actividades, casetas y presentaciones hasta el próximo 12 de septiembre, tres días antes del aniversario de los doscientos años de la independencia de Guatemala de la Corona Española.

Esta fue la agenda durante el día inaugural:

