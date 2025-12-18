Horóscopo de hoy 18 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Experimentará satisfacción porque una ansiada meta se cumple de modo inesperado.

Amor: Una situación amable conducirá a la pareja a disfrutar de gran armonía.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Un escenario cambiante le tomará por sorpresa, pero tendrá mano firme y lo superará.

Amor: Un pequeño gesto de alguien que ansía conocer le llenará de expectativas.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: Requerirán de su habilidad para las reacciones públicas y tendrá un resultado exitoso.

Amor: Momento propicio para concretar aquel encuentro tantas veces postergado.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Trabajo y negocios: Un planteo ingenioso merecerá una respuesta creativa y con audacia logrará el éxito.

Amor: Saldrá en tren de diversión pero conocerá a alguien de quien no querrá alejarse.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Trabajo y negocios: Habrá intereses opuestos, pero no afectarán sus metas y pondrá las cosas en su lugar.

Amor: Un viaje poco planeado hará que conozca a alguien con quien tendrá afinidad.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: Su carácter dispuesto a escuchar acercará a las partes en un desacuerdo.

Amor: Un malentendido en la pareja le hará ver que a veces no comunica bien las cosas.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Se destaca por su capacidad de persuasión y le darán una nueva responsabilidad.

Amor: En una cita tendrá los gestos y palabras más amables para hablar de romance.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: Hará todo lo posible para que un curso de capacitación sea algo transformador.

Amor: Si expresa sentimientos profundos, una hermosa afinidad creará el romance.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Su audacia será vista como ejemplar ante gente conforme con su puesto.

Amor: Comparte ideas y excelente humor; entonces, alguien le confesará su atracción.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: La gente que difunde chismes creará problemas con un nuevo proyecto.

Amor: Un encuentro fortuito le devolverá la alegría y hará que recupere la confianza.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Coincidirá en eventos con personas destacadas en su campo y le estimularán.

Amor: En el encuentro más divertido conocerá a una persona que le deslumbrará.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Sus ingresos alcanzarán el nivel tan esperado gracias a la cooperación recibida.

Amor: Una ex pareja dará señales de que está pasando por una situación difícil y la ayudará.

Si usted cumple años hoy: Es una persona asociada con altibajos; prefiere el silencio o gasta bromas a los demás.