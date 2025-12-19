vida
Horóscopo de hoy 19 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Trabajo y negocios: Momento favorable para retomar proyectos postergados y definir asuntos pendientes.
Amor: Si actúa con serenidad, su encanto atraerá a esa persona que tanto ansía conocer.
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Trabajo y negocios: Liquidará un asunto pendiente y sentirá que gana un espacio precioso para otra idea.
Amor: Su protagonismo será visto por una bella persona, quien pronto le hablará.
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Trabajo y negocios: Alguien del pasado volverá con ideas poco interesantes, pero le hallará lo positivo.
Amor: Valorarán sus logros en un encuentro fortuito y eso le llenará de expectativas.
Cáncer (22 de junio – 23 de julio)
Trabajo y negocios: Un nuevo contacto será crucial para resolver una situación que amenaza con desbordarse.
Amor: Tendrá discreción para actuar con la energía necesaria ante un roce familiar.
Leo (24 de julio – 23 de agosto)
Trabajo y negocios: Con un poco de buen humor en lo cotidiano, su entorno laboral se animará a cooperar.
Amor: Alguien atractivo se presentará de modo imprevisto y resultará incómodo.
Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
Trabajo y negocios: Su perfeccionismo ayudará a no dejar ningún detalle librado al azar en su proyecto.
Amor: Un encuentro por el que tiene expectativas se cancelará y le dará cierto desánimo.
Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
Trabajo y negocios: Un evento inesperado pondrá su negocio o proyecto al borde del estancamiento.
Amor: Un sentimiento hostil en la pareja se revelará porque un conflicto no está superado.
Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
Trabajo y negocios: Se debatirá entre concurrir o faltar con una excusa ante cierto evento.
Amor: El momento será propicio para decir lo que no se atreve a la persona que más desea.
Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: Comenzará a ver los frutos de lo que en un principio solo era una idea.
Amor: Sentirá un fuerte impulso para salir en tren de diversión y se mostrará irresistible.
Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)
Trabajo y negocios: En su entorno se producirán aquellos cambios tan esperados.
Amor: No será buena idea abundar con historias de exparejas; será mejor hablar del presente.
Acuario (21 de enero – 19 de febrero)
Trabajo y negocios: Surgirá la oportunidad para vencer esa dificultad que parece insuperable.
Amor: Cuando la relación parece estar en su mejor momento, un comentario desafortunado surgirá.
Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)
Trabajo y negocios: Sus habilidades fluirán y le darán satisfacciones con problemas que los demás eluden.
Amor: Cierta persona querrá conocer sus sentimientos y así desatará toda su calidez.
Si usted cumple años hoy es una persona seductora, sensible y agradable en todas las relaciones afectivas que inicia.