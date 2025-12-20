Horóscopo de hoy 20 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Su capacidad para mantener el rumbo será bien evaluada y recibirá beneficios.

Amor: Sentirá gran entusiasmo por alguien y deseará que no resulte ser un encuentro fugaz.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Se repetirán errores que ya no podrá ignorar y los resolverá con paciencia y carácter.

Amor: Su insistencia en dialogar creará milagros en una relación que amenaza romperse.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: Se presentará la oportunidad para concretar un buen negocio.

Amor: Al expresar sus sentimientos con consideración, cierta persona comenzará a confiar.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Trabajo y negocios: Concretará un proyecto con personas que al principio no parecían confiables.

Amor: Su intuición le guiará hacia un encuentro en el que mostrará toda su calidez.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Trabajo y negocios: Disfrutará de los frutos relacionados con el esfuerzo invertido; habrá buenas noticias.

Amor: Recibirá halagos que darán regocijo al corazón y le predisponen a un romance.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: Un desenlace se precipita y finalmente llega el dinero que tanto necesita.

Amor: Necesitará despojarse de ideas negativas si quiere ayudar a resolver problemas en la pareja.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Su actuación quizá no sea la mejor, pero el resultado indicará que va por buen camino.

Amor: Nada le importará más que estar con esa persona e iniciar un cálido romance.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: Le llegarán diversos reclamos y todos exigirán su capacidad para resolverlos.

Amor: Querrá la paz del refugio secreto en el que se ha convertido la relación de pareja.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Un pedido inusual será el desafío que le alejará de todas las rutinas.

Amor: Disfrutará con su pareja de alternativas inolvidables que ofrece la convivencia.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Su capacidad para investigar le llevará hasta la raíz de los problemas.

Amor: Una expareja comienza a gravitar demasiado en su entorno, pero sabrá eludirla.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Será un error considerar la situación actual como definitiva; un proyecto renace.

Amor: Alguien comienza a atraerle, pero mostrará un rasgo que no le agradará.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Insistirá en dialogar con su entorno para lograr una mayor cooperación.

Amor: La confianza surgirá renovada y dotará a la pareja de una amorosa calidez y armonía.

Si usted cumple años hoy es una persona especial como anfitriona; su hogar reconforta a los más angustiados.