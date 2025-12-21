vida
Horóscopo de hoy 21 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: Un asunto de cierta gravedad provocará tensión en la pareja, pero lo superarán si se atienen a la verdad.
Salud: Riesgo de golpes o caídas.
Sorpresa: Momento divertido.
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: Impactará en el entorno con solo mostrar su encanto y alguien querrá demostrar que posee afinidades.
Salud: Vigilará su peso.
Sorpresa: Devolución de dinero.
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: El deslumbramiento inicial enciende una calidez fulminante y cada encuentro resultará placentero.
Salud: En general, muy buena.
Sorpresa: Propuesta exitosa.
Cáncer (22 de junio – 22 de julio)
Amor: Una expareja rondará en su entorno para tener un encuentro, pero hará bien en declinar la invitación.
Salud: Necesitará el gimnasio.
Sorpresa: Coincidencia sospechosa.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: Un encuentro fortuito le acercará a una persona que resultará ser su alma gemela y los prejuicios caerán.
Salud: Disfrutará de gran vigor.
Sorpresa: Algo difícil será simple.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: En su entorno habrá gente que no deja pasar oportunidad para seducir; la timidez volará.
Salud: Un descanso será oportuno.
Sorpresa: Reconciliación familiar.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: Las dificultades en la intimidad de la pareja desaparecerán si favorece el diálogo y la atención.
Salud: Evitar harinas y dulces.
Sorpresa: Cambio de rumbo.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: Un conflicto no resuelto resurgirá por un comentario indiscreto y no hará bien reprochar.
Salud: Conviene hidratarse bien.
Sorpresa: Llega la ansiada invitación.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: Los cálidos encuentros se sucederán en la pareja, pero conviene mantener los pies sobre la tierra.
Salud: Un dolor crónico cederá.
Sorpresa: Reunión divertida.
Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: Descubrirá afinidades con la persona menos imaginada; encuentro romántico.
Salud: Hará ejercicios y deporte.
Sorpresa: Le confían un secreto.
Acuario (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: Otra pareja en problemas no será buena influencia ni consejera, pero hallará a su alma gemela.
Salud: Se relajará para dormir mejor.
Sorpresa: Buena fortuna.
Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: Será imprescindible expresar los sentimientos más profundos y la pareja crecerá en madurez.
Salud: Será prudente al conducir.
Sorpresa: Vencerá un capricho.
Si usted cumple años hoy es una persona nerviosa pero creativa. Convierte sus ideas en actividades rentables.