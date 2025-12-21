Horóscopo de hoy 21 de diciembre de 2025

Horóscopo de hoy 21 de diciembre de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: Un asunto de cierta gravedad provocará tensión en la pareja, pero lo superarán si se atienen a la verdad.
Salud: Riesgo de golpes o caídas.
Sorpresa: Momento divertido.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: Impactará en el entorno con solo mostrar su encanto y alguien querrá demostrar que posee afinidades.
Salud: Vigilará su peso.
Sorpresa: Devolución de dinero.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: El deslumbramiento inicial enciende una calidez fulminante y cada encuentro resultará placentero.
Salud: En general, muy buena.
Sorpresa: Propuesta exitosa.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Amor: Una expareja rondará en su entorno para tener un encuentro, pero hará bien en declinar la invitación.
Salud: Necesitará el gimnasio.
Sorpresa: Coincidencia sospechosa.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: Un encuentro fortuito le acercará a una persona que resultará ser su alma gemela y los prejuicios caerán.
Salud: Disfrutará de gran vigor.
Sorpresa: Algo difícil será simple.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: En su entorno habrá gente que no deja pasar oportunidad para seducir; la timidez volará.
Salud: Un descanso será oportuno.
Sorpresa: Reconciliación familiar.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: Las dificultades en la intimidad de la pareja desaparecerán si favorece el diálogo y la atención.
Salud: Evitar harinas y dulces.
Sorpresa: Cambio de rumbo.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: Un conflicto no resuelto resurgirá por un comentario indiscreto y no hará bien reprochar.
Salud: Conviene hidratarse bien.
Sorpresa: Llega la ansiada invitación.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: Los cálidos encuentros se sucederán en la pareja, pero conviene mantener los pies sobre la tierra.
Salud: Un dolor crónico cederá.
Sorpresa: Reunión divertida.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: Descubrirá afinidades con la persona menos imaginada; encuentro romántico.
Salud: Hará ejercicios y deporte.
Sorpresa: Le confían un secreto.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: Otra pareja en problemas no será buena influencia ni consejera, pero hallará a su alma gemela.
Salud: Se relajará para dormir mejor.
Sorpresa: Buena fortuna.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: Será imprescindible expresar los sentimientos más profundos y la pareja crecerá en madurez.
Salud: Será prudente al conducir.
Sorpresa: Vencerá un capricho.

Si usted cumple años hoy es una persona nerviosa pero creativa. Convierte sus ideas en actividades rentables.

