Horóscopo de hoy 22 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Trabajo y negocios: El talento de un colega atraerá su atención y facilitará correcciones a un proyecto.
Amor: Detendrá la marcha en la calle para mirar a la persona que impacta en su corazón.
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Trabajo y negocios: El momento será propicio para que algunas ideas se conviertan en logros personales.
Amor: Una situación imprevista le revelará rasgos de su pareja que no ha visto antes.
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Trabajo y negocios: Su aguda percepción le guiará hacia la persona con talento para resolver las cosas.
Amor: Aún con problemas, la unión de pareja se fortalecerá; nuevo comienzo.
Cáncer (22 de junio – 23 de julio)
Trabajo y negocios: Obtendrá logros positivos gracias a su fuerza de voluntad y criterio bien aplicado.
Amor: Compartirá un sentimiento con el entorno, pero solo una persona captará el mensaje.
Leo (24 de julio – 23 de agosto)
Trabajo y negocios: Momento preciso para una reunión urgente que ponga de manifiesto las diferencias.
Amor: Un nuevo acuerdo en la pareja renovará la calidez y predispone a un viaje de placer.
Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
Trabajo y negocios: Su carácter responsable le hará ver fallas en las metas, pero no lo serán.
Amor: Las vivencias compartidas disipan viejos enojos y renuevan la armonía en la pareja.
Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
Trabajo y negocios: Habrá indicios para la elección de su proyecto más trabajado y querido.
Amor: El momento para hacer esa invitación tan ansiada es ahora y sin postergaciones.
Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
Trabajo y negocios: Las diferencias con su entorno se profundizan y anticipan algún cambio.
Amor: Creerá que es su imaginación, pero alguien se acerca porque su encanto es irresistible.
Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: Recibirá aprobación y halagos que no hacen más que darle lo que merece.
Amor: Su encanto será admirado por esa bella persona que cree lejana e inaccesible.
Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)
Trabajo y negocios: Le reclamarán que deje de lado la obstinación y se permita un acuerdo.
Amor: Contra las causas justas o racionales, los caprichos en la pareja no tienen lugar.
Acuario (21 de enero – 19 de febrero)
Trabajo y negocios: Las actividades mejoran día a día y los nuevos contactos dan excelentes resultados.
Amor: Un día bien y otro mal; alguien de su entorno le provoca esos altibajos.
Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)
Trabajo y negocios: Su talento reflexivo será de ayuda para resolver asuntos que mantiene pendientes.
Amor: Expresará con afecto el adiós a una dulce etapa que concluirá sin tensiones.
Si usted cumple años hoy es una persona entusiasta, jovial y soñadora. Su ánimo expansivo alegra todos los ambientes.