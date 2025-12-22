Horóscopo de hoy 22 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: El talento de un colega atraerá su atención y facilitará correcciones a un proyecto.

Amor: Detendrá la marcha en la calle para mirar a la persona que impacta en su corazón.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: El momento será propicio para que algunas ideas se conviertan en logros personales.

Amor: Una situación imprevista le revelará rasgos de su pareja que no ha visto antes.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: Su aguda percepción le guiará hacia la persona con talento para resolver las cosas.

Amor: Aún con problemas, la unión de pareja se fortalecerá; nuevo comienzo.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Trabajo y negocios: Obtendrá logros positivos gracias a su fuerza de voluntad y criterio bien aplicado.

Amor: Compartirá un sentimiento con el entorno, pero solo una persona captará el mensaje.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Trabajo y negocios: Momento preciso para una reunión urgente que ponga de manifiesto las diferencias.

Amor: Un nuevo acuerdo en la pareja renovará la calidez y predispone a un viaje de placer.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: Su carácter responsable le hará ver fallas en las metas, pero no lo serán.

Amor: Las vivencias compartidas disipan viejos enojos y renuevan la armonía en la pareja.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Habrá indicios para la elección de su proyecto más trabajado y querido.

Amor: El momento para hacer esa invitación tan ansiada es ahora y sin postergaciones.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: Las diferencias con su entorno se profundizan y anticipan algún cambio.

Amor: Creerá que es su imaginación, pero alguien se acerca porque su encanto es irresistible.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Recibirá aprobación y halagos que no hacen más que darle lo que merece.

Amor: Su encanto será admirado por esa bella persona que cree lejana e inaccesible.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Le reclamarán que deje de lado la obstinación y se permita un acuerdo.

Amor: Contra las causas justas o racionales, los caprichos en la pareja no tienen lugar.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Las actividades mejoran día a día y los nuevos contactos dan excelentes resultados.

Amor: Un día bien y otro mal; alguien de su entorno le provoca esos altibajos.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Su talento reflexivo será de ayuda para resolver asuntos que mantiene pendientes.

Amor: Expresará con afecto el adiós a una dulce etapa que concluirá sin tensiones.

Si usted cumple años hoy es una persona entusiasta, jovial y soñadora. Su ánimo expansivo alegra todos los ambientes.