Horóscopo de hoy 23 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Comenzará una productiva relación con alguien que se compromete con las metas.

Amor: En un encuentro, notará increíbles coincidencias y descubrirá una dulce afinidad.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Disfrutará cuando obtenga ese logro económico que despertará envidia en otros colegas.

Amor: Surgirá un regocijo que moviliza los sentimientos y lo encamina hacia un romance.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: De la persona menos imaginada surgirán ideas que favorecerán su proyecto.

Amor: Si insiste en hacer varias cosas a la vez, existe riesgo de que su pareja pierda la paciencia.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Trabajo y negocios: Tendrá que modificar aquel lugar donde todo comenzó, su carrera y su aprendizaje.

Amor: El anhelo de recuperar la alegría le impulsará a enamorarse de alguien impensado.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Trabajo y negocios: Recuperará el interés por una actividad que había evitado, pero que extraña.

Amor: Comprenderá cuán importante es para su vida estar junto a la persona que ama.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: Le harán partícipe de un asunto que creía superado y notará errores pasados por alto.

Amor: Un mensaje anónimo no logrará conmover los sólidos cimientos de la pareja.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Querrá estar en dos lugares a la vez para conocer novedades sobre su proyecto.

Amor: Hallará esa calidez tan esquiva junto a cierta persona y en el lugar menos pensado.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: Las personas de su entorno estarán pendientes de una situación difícil.

Amor: Sorprenderá a alguien al manifestar su mundo interior, bello y profundo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Le invitarán a participar de un evento reservado a pocos.

Amor: Sus relaciones darán que hablar por comentarios que resaltan su presencia.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Le presentarán a alguien que aspira a un puesto codiciado.

Amor: Será momento de calmarse y escuchar con atención lo que su pareja tiene para decir.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Considerará asuntos pendientes y la incorporación de nuevas personas en el momento justo.

Amor: El tiempo transcurrido no le inquietará, porque la respuesta ha madurado.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Comenzarán a darse los cambios anunciados por un colega que ha decidido marcharse.

Amor: Un encuentro fortuito llenará su alma sensible de expectativas románticas.

Si usted cumple años hoy es una persona optimista. Señala lo esencialmente positivo aun cuando las cosas no van bien.