Horóscopo de hoy 23 de diciembre de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Comenzará una productiva relación con alguien que se compromete con las metas.
Amor: En un encuentro, notará increíbles coincidencias y descubrirá una dulce afinidad.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Disfrutará cuando obtenga ese logro económico que despertará envidia en otros colegas.
Amor: Surgirá un regocijo que moviliza los sentimientos y lo encamina hacia un romance.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: De la persona menos imaginada surgirán ideas que favorecerán su proyecto.
Amor: Si insiste en hacer varias cosas a la vez, existe riesgo de que su pareja pierda la paciencia.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Trabajo y negocios: Tendrá que modificar aquel lugar donde todo comenzó, su carrera y su aprendizaje.
Amor: El anhelo de recuperar la alegría le impulsará a enamorarse de alguien impensado.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Trabajo y negocios: Recuperará el interés por una actividad que había evitado, pero que extraña.
Amor: Comprenderá cuán importante es para su vida estar junto a la persona que ama.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: Le harán partícipe de un asunto que creía superado y notará errores pasados por alto.
Amor: Un mensaje anónimo no logrará conmover los sólidos cimientos de la pareja.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Querrá estar en dos lugares a la vez para conocer novedades sobre su proyecto.
Amor: Hallará esa calidez tan esquiva junto a cierta persona y en el lugar menos pensado.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: Las personas de su entorno estarán pendientes de una situación difícil.
Amor: Sorprenderá a alguien al manifestar su mundo interior, bello y profundo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Le invitarán a participar de un evento reservado a pocos.
Amor: Sus relaciones darán que hablar por comentarios que resaltan su presencia.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Le presentarán a alguien que aspira a un puesto codiciado.
Amor: Será momento de calmarse y escuchar con atención lo que su pareja tiene para decir.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Considerará asuntos pendientes y la incorporación de nuevas personas en el momento justo.
Amor: El tiempo transcurrido no le inquietará, porque la respuesta ha madurado.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Comenzarán a darse los cambios anunciados por un colega que ha decidido marcharse.
Amor: Un encuentro fortuito llenará su alma sensible de expectativas románticas.

Si usted cumple años hoy es una persona optimista. Señala lo esencialmente positivo aun cuando las cosas no van bien.

Horóscopo de hoy 
