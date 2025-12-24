Horóscopo de hoy 24 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Una coincidencia se profundizará en el entorno laboral y le permitirá ver las cosas tal como son.

Amor: El sentimiento de almas gemelas invita a construir una fuerte relación afectiva.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Los acontecimientos facilitarán resultados positivos y la situación tenderá a mejorar.

Amor: Las pequeñas atenciones darán dinamismo a la relación y crearán armonía.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: Necesita cierto resultado, pero los datos en juego no pueden preverse; aun así, estará cerca.

Amor: La tristeza se atenuará al expresar todo lo que guarda en su corazón.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Trabajo y negocios: Finaliza una etapa ambigua y de escasa movilidad; si actúa con certeza, todo renace.

Amor: Tendrá una energía vibrante que aplicará en momentos confusos de la pareja.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Trabajo y negocios: Le rodea gente que intenta influir en decisiones cruciales que solo usted puede tomar.

Amor: Con su actitud amable cautivará el corazón de la persona que tanto le gusta.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: Creerá que no hace lo que esperan, pero comprenderá todo lo que realmente ha logrado.

Amor: Da con generosidad, pero al momento de esperar retribución, esta no llegará como desea.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Una reunión con colegas de otro tiempo le recordará momentos de gran intensidad.

Amor: Sostener una mentira, por pequeña que sea, implicará un gran desgaste de energía.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: Hará bien en aclarar que ciertas pautas de trabajo son de su propia elaboración.

Amor: Insistirá en encontrarse con alguien que impacta por su belleza y todo fluirá favorablemente.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Surgirá una dificultad de la que no será responsable, pero brindará su ayuda.

Amor: Un encuentro muy esperado desafiará todo lo que conoce sobre las relaciones.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Será momento de tomar decisiones dentro de tareas compartidas.

Amor: Se le verá salir con alguien atractivo; surgirán comentarios, pero los ignorará.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Una charla técnica derivará en conflicto, aunque finalmente acercará posiciones.

Amor: Adoptará una actitud firme con su pareja y la intimidad se volverá luminosa.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Recibirá una propuesta interesante, aunque habrá algo que no le agradará del todo.

Amor: Mostrará su sensibilidad a través de una expresión artística y alguien querrá acercarse.

Si usted cumple años hoy es una persona solidaria, cordial y agradable cuando expresa todo su potencial creativo.