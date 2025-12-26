VIDA

Horóscopo de hoy 26 de diciembre de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Los proyectos avanzarán con firmeza porque resolverá errores y omisiones.

Amor: Un malentendido comenzará a afectar la dinámica de la relación, pero se aclarará a tiempo.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Actuará con audacia frente a personas influyentes y su prestigio aumentará.

Amor: Un cálido encuentro será el anticipo de una relación romántica muy anunciada.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: Surgirán desacuerdos con colegas que reavivarán conflictos ya superados.

Amor: Las tensiones en la relación podrían aliviarse si deja de insistir con lo mismo.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Trabajo y negocios: Etapa de restricciones y austeridad, aunque se valorará su creatividad.

Amor: Una bella persona quedará prendada de su encanto e iniciará un dulce romance.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Trabajo y negocios: Una situación difícil le llevará a tomar la decisión acertada con un proyecto.

Amor: En la relación surgirá un pedido de mayor expresión de ternura y todo mejorará.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: Su carácter facilitará que el trabajo avance con solidez para bien de todos.

Amor: Percibirá un clima de calma que precede a la tormenta, pero sabrá ser paciente.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Le asignarán un rol determinante en el proyecto más destacado.

Amor: Su tendencia al equilibrio le permitirá ver rasgos desagradables en cierta persona.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: Un colega insistirá con ideas que ya le resultan obsoletas.

Amor: Los roces se suavizarán con un diálogo a tiempo y la pareja se unirá mucho más.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Le llegarán proyectos geniales, aunque alguno resultará mediocre.

Amor: Si expresa su alegría, disipará la tristeza de alguien que le admira en secreto.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Resolverá un asunto complicado, aunque dejará algunas consecuencias.

Amor: Pasará gratos momentos con alguien cuyo encanto seduce sin darse cuenta.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Querrá que sus ideas sean mejor consideradas, pero alguien se opondrá.

Amor: Una cierta distancia en la pareja será una señal para no dejar pasar y dialogar.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Surgirán actividades en las que su sensibilidad será necesaria; llega el beneficio.

Amor: Crecerá la sensación de armonía en la pareja, con mayor júbilo y placer.

Si cumple años hoy es una persona curiosa e intuitiva, capaz de vislumbrar la segunda intención en los demás.