Horóscopo de hoy 26 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Trabajo y negocios: Los proyectos avanzarán con firmeza porque resolverá errores y omisiones.
Amor: Un malentendido comenzará a afectar la dinámica de la relación, pero se aclarará a tiempo.
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Trabajo y negocios: Actuará con audacia frente a personas influyentes y su prestigio aumentará.
Amor: Un cálido encuentro será el anticipo de una relación romántica muy anunciada.
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Trabajo y negocios: Surgirán desacuerdos con colegas que reavivarán conflictos ya superados.
Amor: Las tensiones en la relación podrían aliviarse si deja de insistir con lo mismo.
Cáncer (22 de junio – 23 de julio)
Trabajo y negocios: Etapa de restricciones y austeridad, aunque se valorará su creatividad.
Amor: Una bella persona quedará prendada de su encanto e iniciará un dulce romance.
Leo (24 de julio – 23 de agosto)
Trabajo y negocios: Una situación difícil le llevará a tomar la decisión acertada con un proyecto.
Amor: En la relación surgirá un pedido de mayor expresión de ternura y todo mejorará.
Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
Trabajo y negocios: Su carácter facilitará que el trabajo avance con solidez para bien de todos.
Amor: Percibirá un clima de calma que precede a la tormenta, pero sabrá ser paciente.
Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
Trabajo y negocios: Le asignarán un rol determinante en el proyecto más destacado.
Amor: Su tendencia al equilibrio le permitirá ver rasgos desagradables en cierta persona.
Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
Trabajo y negocios: Un colega insistirá con ideas que ya le resultan obsoletas.
Amor: Los roces se suavizarán con un diálogo a tiempo y la pareja se unirá mucho más.
Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: Le llegarán proyectos geniales, aunque alguno resultará mediocre.
Amor: Si expresa su alegría, disipará la tristeza de alguien que le admira en secreto.
Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)
Trabajo y negocios: Resolverá un asunto complicado, aunque dejará algunas consecuencias.
Amor: Pasará gratos momentos con alguien cuyo encanto seduce sin darse cuenta.
Acuario (21 de enero – 19 de febrero)
Trabajo y negocios: Querrá que sus ideas sean mejor consideradas, pero alguien se opondrá.
Amor: Una cierta distancia en la pareja será una señal para no dejar pasar y dialogar.
Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)
Trabajo y negocios: Surgirán actividades en las que su sensibilidad será necesaria; llega el beneficio.
Amor: Crecerá la sensación de armonía en la pareja, con mayor júbilo y placer.
Si cumple años hoy es una persona curiosa e intuitiva, capaz de vislumbrar la segunda intención en los demás.