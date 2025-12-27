Vida
Horóscopo de hoy 27 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Trabajo y negocios: Momento para no hablar de más respecto de los proyectos nuevos o podría arriesgarlos.
Amor: Un cambio de ambiente permitirá que su encanto se perciba irresistible.
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Trabajo y negocios: Alguien tomará decisiones sin consultar y eso le alterará los nervios; conviene mantener la calma.
Amor: Resolverá una situación emocional con madurez y alguien se enamorará.
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Trabajo y negocios: Se concentrará en lo prioritario, sin dejar de actuar con audacia y obtener logros.
Amor: Expresará libremente sus sentimientos y una bella persona quedará impactada.
Cáncer (22 de junio – 22 de julio)
Trabajo y negocios: Un proyecto no estará a la altura de lo esperado, pero le dará mayor experiencia.
Amor: Alguien le ayudará a liberar su inagotable ternura y una relación podría ser posible.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Trabajo y negocios: Sus ideas se destacarán entre muchas y gente influyente querrá darle otro puesto.
Amor: Vivirá momentos de fuerte atracción y deseo en aumento; la relación crecerá.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: Surgirán tareas canceladas y cobranzas demoradas, pero logrará resolverlo.
Amor: Gestos y pequeñas atenciones crecerán y permitirán que una cita se concrete.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Trabajo y negocios: Llegará una propuesta laboral que examinará en detalle y resultará prometedora.
Amor: Con un cambio de actitud, los momentos placenteros crecerán para bien de la pareja.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: Llegará una propuesta que entusiasma porque refuerza su creatividad.
Amor: Calidez, unión plena y gestos amorosos consolidarán la relación de pareja.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: Su habilidad comercial estará afinada y generará beneficios.
Amor: Un tema ignorado en la pareja se actualizará; actuará con firmeza y lo resolverá.
Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)
Trabajo y negocios: Acertará si descarta datos que no sirven para que surja algo positivo.
Amor: Dejará de ser exigente y las trabas se liberarán; nuevo romance o reconciliación.
Acuario (21 de enero – 19 de febrero)
Trabajo y negocios: Si interviene en una situación conflictiva, las cosas se resolverán a su favor.
Amor: Le pedirán cambios en la relación que implicarán actitudes no habituales.
Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)
Trabajo y negocios: Ausencias inesperadas podrían complicar los planes, pero no lo lograrán.
Amor: Si deja atrás las dudas, el enamoramiento surgirá plenamente y lo compartirá.
Si cumple años hoy es una persona muy sensible. Rara vez actúa impulsivamente y necesita el afecto de los demás.