Horóscopo de hoy 27 de diciembre de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Momento para no hablar de más respecto de los proyectos nuevos o podría arriesgarlos.

Amor: Un cambio de ambiente permitirá que su encanto se perciba irresistible.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Alguien tomará decisiones sin consultar y eso le alterará los nervios; conviene mantener la calma.

Amor: Resolverá una situación emocional con madurez y alguien se enamorará.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: Se concentrará en lo prioritario, sin dejar de actuar con audacia y obtener logros.

Amor: Expresará libremente sus sentimientos y una bella persona quedará impactada.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Trabajo y negocios: Un proyecto no estará a la altura de lo esperado, pero le dará mayor experiencia.

Amor: Alguien le ayudará a liberar su inagotable ternura y una relación podría ser posible.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Trabajo y negocios: Sus ideas se destacarán entre muchas y gente influyente querrá darle otro puesto.

Amor: Vivirá momentos de fuerte atracción y deseo en aumento; la relación crecerá.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: Surgirán tareas canceladas y cobranzas demoradas, pero logrará resolverlo.

Amor: Gestos y pequeñas atenciones crecerán y permitirán que una cita se concrete.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Llegará una propuesta laboral que examinará en detalle y resultará prometedora.

Amor: Con un cambio de actitud, los momentos placenteros crecerán para bien de la pareja.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: Llegará una propuesta que entusiasma porque refuerza su creatividad.

Amor: Calidez, unión plena y gestos amorosos consolidarán la relación de pareja.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Su habilidad comercial estará afinada y generará beneficios.

Amor: Un tema ignorado en la pareja se actualizará; actuará con firmeza y lo resolverá.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Acertará si descarta datos que no sirven para que surja algo positivo.

Amor: Dejará de ser exigente y las trabas se liberarán; nuevo romance o reconciliación.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Si interviene en una situación conflictiva, las cosas se resolverán a su favor.

Amor: Le pedirán cambios en la relación que implicarán actitudes no habituales.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Ausencias inesperadas podrían complicar los planes, pero no lo lograrán.

Amor: Si deja atrás las dudas, el enamoramiento surgirá plenamente y lo compartirá.

Si cumple años hoy es una persona muy sensible. Rara vez actúa impulsivamente y necesita el afecto de los demás.