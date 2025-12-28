Vida

Horóscopo de hoy 28 de diciembre de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: Dudas o dificultad para poner en palabras lo que siente. Si se anima, no se arrepentirá.

Salud: Las caminatas diarias ayudarán.

Sorpresa: Superará una traba.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: La atracción resurge y se expresa a través de las miradas. Los encuentros serán de intensa calidez.

Salud: Si se relaja, dormirá mejor.

Sorpresa: Un dato será prometedor.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: Su deseo por una relación nueva quedará plenamente satisfecho con una bella persona.

Salud: Si evita excesos, mejorará.

Sorpresa: Noticia genial.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Amor: Dejará todo atrás por hallar un afecto sincero. Confíe, una buena oportunidad se avecina.

Salud: Mejorías en dolencias.

Sorpresa: Chisme malicioso.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: Puede haber desencuentros, confusiones y ausencias, porque se avecina un replanteo.

Salud: Cada día se sentirá mejor.

Sorpresa: Encuentro fortuito.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: Si no olvida los compromisos, evitará reproches en la relación y la pasarán muy bien.

Salud: Fin de una etapa pesimista.

Sorpresa: Evitará incidentes.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: El ambiente de la pareja mejora; la intimidad renace y se disfruta con calidez.

Salud: Los nervios se aliviarán.

Sorpresa: Experiencia inusual.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: Su encanto estará irresistible y alguien de su entorno quedará impactado.

Salud: Las alergias se aliviarán.

Sorpresa: Un rumor crecerá.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: La vida social captará su atención, pero podría descuidar a la pareja.

Salud: Será bueno hidratarse bien.

Sorpresa: Superará un conflicto.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: Gran momento en la relación, con diálogo sincero, comprensión y atenciones.

Salud: Hará bien en ir al gimnasio.

Sorpresa: Encuentro para entusiasmarse.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: Dos personas amables dividirán sus expectativas. Será difícil, pero elegirá bien.

Salud: Un chequeo será un alivio.

Sorpresa: De la nada, un viaje.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: La expresión de emociones fortalece a la pareja y facilita la conversación más íntima.

Salud: Una dolencia ya no molestará.

Sorpresa: Llegan parientes lejanos.

Si usted cumple años hoy es una persona inteligente y calculadora. Se anticipa a los pensamientos de los demás.