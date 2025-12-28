Vida
Horóscopo de hoy 28 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: Dudas o dificultad para poner en palabras lo que siente. Si se anima, no se arrepentirá.
Salud: Las caminatas diarias ayudarán.
Sorpresa: Superará una traba.
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: La atracción resurge y se expresa a través de las miradas. Los encuentros serán de intensa calidez.
Salud: Si se relaja, dormirá mejor.
Sorpresa: Un dato será prometedor.
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: Su deseo por una relación nueva quedará plenamente satisfecho con una bella persona.
Salud: Si evita excesos, mejorará.
Sorpresa: Noticia genial.
Cáncer (22 de junio – 22 de julio)
Amor: Dejará todo atrás por hallar un afecto sincero. Confíe, una buena oportunidad se avecina.
Salud: Mejorías en dolencias.
Sorpresa: Chisme malicioso.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: Puede haber desencuentros, confusiones y ausencias, porque se avecina un replanteo.
Salud: Cada día se sentirá mejor.
Sorpresa: Encuentro fortuito.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: Si no olvida los compromisos, evitará reproches en la relación y la pasarán muy bien.
Salud: Fin de una etapa pesimista.
Sorpresa: Evitará incidentes.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: El ambiente de la pareja mejora; la intimidad renace y se disfruta con calidez.
Salud: Los nervios se aliviarán.
Sorpresa: Experiencia inusual.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: Su encanto estará irresistible y alguien de su entorno quedará impactado.
Salud: Las alergias se aliviarán.
Sorpresa: Un rumor crecerá.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: La vida social captará su atención, pero podría descuidar a la pareja.
Salud: Será bueno hidratarse bien.
Sorpresa: Superará un conflicto.
Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: Gran momento en la relación, con diálogo sincero, comprensión y atenciones.
Salud: Hará bien en ir al gimnasio.
Sorpresa: Encuentro para entusiasmarse.
Acuario (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: Dos personas amables dividirán sus expectativas. Será difícil, pero elegirá bien.
Salud: Un chequeo será un alivio.
Sorpresa: De la nada, un viaje.
Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: La expresión de emociones fortalece a la pareja y facilita la conversación más íntima.
Salud: Una dolencia ya no molestará.
Sorpresa: Llegan parientes lejanos.
Si usted cumple años hoy es una persona inteligente y calculadora. Se anticipa a los pensamientos de los demás.