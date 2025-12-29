VIDA

Horóscopo de hoy 29 de diciembre de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Parecerá que hay desvíos, pero todo indica que las metas siguen cerca.

Amor: Le harán notar que alguien posee una afinidad especial, que se expresará en un encuentro.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Su capacidad de liderazgo será crucial para dar confianza y alcanzar el éxito.

Amor: Surgirá una propuesta en la pareja que implica cambios que no resultarían felices.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: Llegará el esperado refuerzo financiero para continuar con los proyectos.

Amor: En la pareja habrá insistencia con un asunto no resuelto que le genera molestia.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Trabajo y negocios: Con habilidad cerrará negocios complicados y asegurará una mejor posición.

Amor: Por gestos y actitudes, la pareja renace y se encamina hacia un nuevo comienzo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Trabajo y negocios: Podría arriesgar dinero y posición si apoya a gente poco confiable.

Amor: Un encuentro fortuito le llenará de expectativas por una nueva relación.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: Habrá demoras en la llegada de beneficios, pero una puerta se abrirá.

Amor: Desplegará su fuerte encanto y la calidez que había menguado comenzará a recuperarse.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Si deja atrás prácticas obsoletas, los ingresos comenzarán a crecer.

Amor: El entorno quedará desconcertado al notar su irresistible encanto.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: Ciertos gastos le obligarán a revisar todas las cuentas involucradas.

Amor: Llega el momento propicio para conocer gente y generar una relación.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: La exigencia laboral aumenta, aunque el avance no se notará de inmediato.

Amor: El miedo al rechazo será fuerte, pero su corazón se animará a expresar lo que siente.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Un plan se revelará exitoso si ignora a personas de mala intención.

Amor: Un acercamiento se convertirá en algo más y dará lugar a una cálida relación.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Llegarán colegas que facilitarán la creación o los cambios en nuevos proyectos.

Amor: La excesiva influencia de terceros será una traba para la armonía de la pareja.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Algunos resultados causarán fastidio y desazón; le costará aceptar errores.

Amor: Momento especial para quienes buscan una nueva pareja o romances.

Si usted cumple años hoy es una persona defensora de las causas justas. No admite la arbitrariedad ni la injusticia.