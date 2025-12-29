VIDA
Horóscopo de hoy 29 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Trabajo y negocios: Parecerá que hay desvíos, pero todo indica que las metas siguen cerca.
Amor: Le harán notar que alguien posee una afinidad especial, que se expresará en un encuentro.
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Trabajo y negocios: Su capacidad de liderazgo será crucial para dar confianza y alcanzar el éxito.
Amor: Surgirá una propuesta en la pareja que implica cambios que no resultarían felices.
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Trabajo y negocios: Llegará el esperado refuerzo financiero para continuar con los proyectos.
Amor: En la pareja habrá insistencia con un asunto no resuelto que le genera molestia.
Cáncer (22 de junio – 22 de julio)
Trabajo y negocios: Con habilidad cerrará negocios complicados y asegurará una mejor posición.
Amor: Por gestos y actitudes, la pareja renace y se encamina hacia un nuevo comienzo.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Trabajo y negocios: Podría arriesgar dinero y posición si apoya a gente poco confiable.
Amor: Un encuentro fortuito le llenará de expectativas por una nueva relación.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: Habrá demoras en la llegada de beneficios, pero una puerta se abrirá.
Amor: Desplegará su fuerte encanto y la calidez que había menguado comenzará a recuperarse.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Trabajo y negocios: Si deja atrás prácticas obsoletas, los ingresos comenzarán a crecer.
Amor: El entorno quedará desconcertado al notar su irresistible encanto.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: Ciertos gastos le obligarán a revisar todas las cuentas involucradas.
Amor: Llega el momento propicio para conocer gente y generar una relación.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: La exigencia laboral aumenta, aunque el avance no se notará de inmediato.
Amor: El miedo al rechazo será fuerte, pero su corazón se animará a expresar lo que siente.
Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)
Trabajo y negocios: Un plan se revelará exitoso si ignora a personas de mala intención.
Amor: Un acercamiento se convertirá en algo más y dará lugar a una cálida relación.
Acuario (21 de enero – 19 de febrero)
Trabajo y negocios: Llegarán colegas que facilitarán la creación o los cambios en nuevos proyectos.
Amor: La excesiva influencia de terceros será una traba para la armonía de la pareja.
Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)
Trabajo y negocios: Algunos resultados causarán fastidio y desazón; le costará aceptar errores.
Amor: Momento especial para quienes buscan una nueva pareja o romances.
Si usted cumple años hoy es una persona defensora de las causas justas. No admite la arbitrariedad ni la injusticia.