Horóscopo de hoy domingo 1 de febrero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Amor: por discutir en un entredicho de la pareja dirá cosas por las que luego pedirá disculpas.

Salud: menos alcohol será mejor.

Sorpresa: alguien llega de improviso.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Amor: la timidez se disipará y permitirá expresar sus sentimientos hacia quien más desea.

Salud: se relajará y dormirá mejor.

Sorpresa: situación agradable.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Amor: una situación confusa afectará a la pareja, pero con simpatía sabrá resolverla.

Salud: un dolor se aliviará.

Sorpresa: un plan será exitoso.

Cáncer (22 junio a 22 julio)

Amor: la pareja será el espacio en el que podrá compartir sus sentimientos y todo mejorará.

Salud: se sentirá mejor cada día.

Sorpresa: respuesta inesperada.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Amor: excelente momento para la pareja, tanto física como espiritualmente; iniciará una nueva etapa.

Salud: tendrá vigor para expresarse.

Sorpresa: gesto conmovedor.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Amor: su fuerte encanto crecerá y será retribuido con gran afecto; todo mejorará.

Salud: disfruta de una calma placentera.

Sorpresa: alcanzará una meta.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Amor: superará un desafío que enfrenta a la pareja y un desacuerdo finalmente se resolverá.

Salud: caminar más le hará bien.

Sorpresa: excelente noticia.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Amor: la idea de un mayor compromiso en la pareja le causará cierta incomodidad.

Salud: será buena idea hacerse un chequeo.

Sorpresa: intuición efectiva.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Amor: momento ideal para dialogar en la pareja y reparar algún error.

Salud: necesitará dormir mejor.

Sorpresa: una herida emocional sanará.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Amor: una iniciativa audaz potenciará su encanto y facilitará el acercamiento amoroso.

Salud: las alergias se aliviarán.

Sorpresa: llega un viejo amigo.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Amor: alcanzará esa intimidad que le permite zambullirse en el interior más profundo del otro.

Salud: una dolencia se disipará.

Sorpresa: se entera de un secreto.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Amor: un encuentro le ayudará a dejar de idealizar y ver al otro tal como es; se enamorará.

Salud: la actividad física será beneficiosa.

Sorpresa: buenas influencias.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible en lo sentimental, pero su extrema timidez puede alejarle al amor de su vida.