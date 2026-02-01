Vida
Horóscopo de hoy domingo 1 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Amor: por discutir en un entredicho de la pareja dirá cosas por las que luego pedirá disculpas.
Salud: menos alcohol será mejor.
Sorpresa: alguien llega de improviso.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Amor: la timidez se disipará y permitirá expresar sus sentimientos hacia quien más desea.
Salud: se relajará y dormirá mejor.
Sorpresa: situación agradable.
Géminis (21 mayo a 21 junio)
Amor: una situación confusa afectará a la pareja, pero con simpatía sabrá resolverla.
Salud: un dolor se aliviará.
Sorpresa: un plan será exitoso.
Cáncer (22 junio a 22 julio)
Amor: la pareja será el espacio en el que podrá compartir sus sentimientos y todo mejorará.
Salud: se sentirá mejor cada día.
Sorpresa: respuesta inesperada.
Leo (23 julio a 22 agosto)
Amor: excelente momento para la pareja, tanto física como espiritualmente; iniciará una nueva etapa.
Salud: tendrá vigor para expresarse.
Sorpresa: gesto conmovedor.
Virgo (23 agosto a 22 septiembre)
Amor: su fuerte encanto crecerá y será retribuido con gran afecto; todo mejorará.
Salud: disfruta de una calma placentera.
Sorpresa: alcanzará una meta.
Libra (23 septiembre a 22 octubre)
Amor: superará un desafío que enfrenta a la pareja y un desacuerdo finalmente se resolverá.
Salud: caminar más le hará bien.
Sorpresa: excelente noticia.
Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)
Amor: la idea de un mayor compromiso en la pareja le causará cierta incomodidad.
Salud: será buena idea hacerse un chequeo.
Sorpresa: intuición efectiva.
Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)
Amor: momento ideal para dialogar en la pareja y reparar algún error.
Salud: necesitará dormir mejor.
Sorpresa: una herida emocional sanará.
Capricornio (22 diciembre a 20 enero)
Amor: una iniciativa audaz potenciará su encanto y facilitará el acercamiento amoroso.
Salud: las alergias se aliviarán.
Sorpresa: llega un viejo amigo.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Amor: alcanzará esa intimidad que le permite zambullirse en el interior más profundo del otro.
Salud: una dolencia se disipará.
Sorpresa: se entera de un secreto.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Amor: un encuentro le ayudará a dejar de idealizar y ver al otro tal como es; se enamorará.
Salud: la actividad física será beneficiosa.
Sorpresa: buenas influencias.
Si usted cumple años hoy es una persona sensible en lo sentimental, pero su extrema timidez puede alejarle al amor de su vida.