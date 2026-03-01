Horóscopo de hoy domingo 1 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: cierta tensión en la pareja se disipará, pero conviene dialogar y resolver pendientes.

Salud: excelentes resultados.

Sorpresa: alguien cambiará de idea.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: alguien le tentará con una propuesta audaz, aunque parecerá prematura para iniciar una relación.

Salud: beber más agua le favorecerá.

Sorpresa: conocerá a un artista.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: momento de elegir palabras que no hieran y expresar el afecto con claridad.

Salud: frutas y verduras le harán bien.

Sorpresa: comunicación fallida.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: una confusión causada por entrometidos pondrá a prueba su carácter, pero sabrá revertirla.

Salud: una dolencia terminará.

Sorpresa: alguien mostrará valentía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: llegará alguien con presencia cautivadora que despertará fuerte atracción.

Salud: iniciar el gimnasio será beneficioso.

Sorpresa: una idea no prosperará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: una persona interesante se acercará y su corazón enviará una señal inequívoca.

Salud: las alergias se aliviarán.

Sorpresa: crítica inesperada.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la relación tendrá la solidez necesaria para superar una situación difícil.

Salud: evite excesos.

Sorpresa: un cambio generará resistencia.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: compartirán actividades y la seducción se intensificará; todo sanará.

Salud: una consulta será oportuna.

Sorpresa: alguien no aceptará una respuesta.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: un desacuerdo podría escalar a discusión áspera; conviene moderarse.

Salud: descansará mejor.

Sorpresa: una herida aún no sana.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: su encanto atraerá a alguien que parecía distante.

Salud: reducir el azúcar será beneficioso.

Sorpresa: consejo valioso de un extraño.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: si racionaliza en exceso la relación, confundirá a su pareja; expresar sentimientos será clave.

Salud: le sugerirán practicar natación.

Sorpresa: encuentro con una persona especial.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: la madurez fortalecerá la relación y propiciará momentos felices.

Salud: disfrutará de gran bienestar.

Sorpresa: problemas por alguien indiscreto.

Si usted cumple años hoy es una persona de fuerte carácter. A veces actúa impulsivamente y comete errores innecesarios.