Vida
Horóscopo de hoy domingo 1 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: cierta tensión en la pareja se disipará, pero conviene dialogar y resolver pendientes.
Salud: excelentes resultados.
Sorpresa: alguien cambiará de idea.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: alguien le tentará con una propuesta audaz, aunque parecerá prematura para iniciar una relación.
Salud: beber más agua le favorecerá.
Sorpresa: conocerá a un artista.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: momento de elegir palabras que no hieran y expresar el afecto con claridad.
Salud: frutas y verduras le harán bien.
Sorpresa: comunicación fallida.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: una confusión causada por entrometidos pondrá a prueba su carácter, pero sabrá revertirla.
Salud: una dolencia terminará.
Sorpresa: alguien mostrará valentía.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: llegará alguien con presencia cautivadora que despertará fuerte atracción.
Salud: iniciar el gimnasio será beneficioso.
Sorpresa: una idea no prosperará.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: una persona interesante se acercará y su corazón enviará una señal inequívoca.
Salud: las alergias se aliviarán.
Sorpresa: crítica inesperada.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la relación tendrá la solidez necesaria para superar una situación difícil.
Salud: evite excesos.
Sorpresa: un cambio generará resistencia.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: compartirán actividades y la seducción se intensificará; todo sanará.
Salud: una consulta será oportuna.
Sorpresa: alguien no aceptará una respuesta.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: un desacuerdo podría escalar a discusión áspera; conviene moderarse.
Salud: descansará mejor.
Sorpresa: una herida aún no sana.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: su encanto atraerá a alguien que parecía distante.
Salud: reducir el azúcar será beneficioso.
Sorpresa: consejo valioso de un extraño.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: si racionaliza en exceso la relación, confundirá a su pareja; expresar sentimientos será clave.
Salud: le sugerirán practicar natación.
Sorpresa: encuentro con una persona especial.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: la madurez fortalecerá la relación y propiciará momentos felices.
Salud: disfrutará de gran bienestar.
Sorpresa: problemas por alguien indiscreto.
Si usted cumple años hoy es una persona de fuerte carácter. A veces actúa impulsivamente y comete errores innecesarios.