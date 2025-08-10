Horóscopo de hoy domingo 10 de agosto de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un tema de la pareja se resolverá pero no como lo hubiera deseado; la paciencia será la clave.

Salud: momento de vigilar el peso.

Sorpresa: alguien se enojará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: surgirán disgustos por la intromisión de familiares, pero lo manejará con delicadeza.

Salud: tensión muscular se disipará.

Sorpresa: propuesta que entusiasma.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: se mostrará amable y ofrecerá pequeñas atenciones, pero lo decisivo será su encanto.

Salud: agregará más verdura y fruta.

Sorpresa: ayuda de gente idónea.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: mostrará su carácter para defender a su pareja en discusión familiar y logrará la paz.

Salud: iniciará rutinas de gimnasia.

Sorpresa: cambio de rumbo inesperado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: quejas y reproches generarán discusiones en la relación; lo resolverá si dialoga con sabiduría.

Salud: dejará un hábito nocivo.

Sorpresa: problema por una indiscreción.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: momento propicio para iniciativas divertidas y decisiones oportunas para recrear la pareja.

Salud: una consulta será positiva.

Sorpresa: gente escandalosa.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: cálida reconciliación o enamoramiento en la primera cita. Las nuevas relaciones surgirán.

Salud: alivio por un medicamento.

Sorpresa: alguien será impuntual.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aunque no sea consciente, su fuerte encanto será percibido por el entorno cercano.

Salud: disfrutará de gran vigor.

Sorpresa: una valla será derribada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: dejará atrás las discusiones y tomará la decisión correcta. La relación se verá mejor.

Salud: una dolencia se aliviará.

Sorpresa: situación confusa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la pareja se arriesga en un ambiente de desengaño o traición pero la relación crecerá.

Salud: comenzará una dieta sana.

Sorpresa: encuentro con buen humor.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: los gestos amorosos podrían quedar opacados si se insiste con el tema compromiso.

Salud: control anual sin problemas.

Sorpresa: misterio resuelto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la sinceridad no debiera iniciar discusiones en la pareja, sí considerar lo que se critica.

Salud: la elongación le hará bien.

Sorpresa: cita accidentada.

Si usted cumple años hoy es una persona: infatigable y de gran ingenio pero oculta ciertos rasgos extravagantes.