Horóscopo de hoy domingo 10 de agosto de 2025

vida

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un tema de la pareja se resolverá pero no como lo hubiera deseado; la paciencia será la clave.
Salud: momento de vigilar el peso.
Sorpresa: alguien se enojará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: surgirán disgustos por la intromisión de familiares, pero lo manejará con delicadeza.
Salud: tensión muscular se disipará.
Sorpresa: propuesta que entusiasma.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: se mostrará amable y ofrecerá pequeñas atenciones, pero lo decisivo será su encanto.
Salud: agregará más verdura y fruta.
Sorpresa: ayuda de gente idónea.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: mostrará su carácter para defender a su pareja en discusión familiar y logrará la paz.
Salud: iniciará rutinas de gimnasia.
Sorpresa: cambio de rumbo inesperado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: quejas y reproches generarán discusiones en la relación; lo resolverá si dialoga con sabiduría.
Salud: dejará un hábito nocivo.
Sorpresa: problema por una indiscreción.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: momento propicio para iniciativas divertidas y decisiones oportunas para recrear la pareja.
Salud: una consulta será positiva.
Sorpresa: gente escandalosa.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: cálida reconciliación o enamoramiento en la primera cita. Las nuevas relaciones surgirán.
Salud: alivio por un medicamento.
Sorpresa: alguien será impuntual.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aunque no sea consciente, su fuerte encanto será percibido por el entorno cercano.
Salud: disfrutará de gran vigor.
Sorpresa: una valla será derribada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: dejará atrás las discusiones y tomará la decisión correcta. La relación se verá mejor.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: situación confusa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la pareja se arriesga en un ambiente de desengaño o traición pero la relación crecerá.
Salud: comenzará una dieta sana.
Sorpresa: encuentro con buen humor.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: los gestos amorosos podrían quedar opacados si se insiste con el tema compromiso.
Salud: control anual sin problemas.
Sorpresa: misterio resuelto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la sinceridad no debiera iniciar discusiones en la pareja, sí considerar lo que se critica.
Salud: la elongación le hará bien.
Sorpresa: cita accidentada.

Si usted cumple años hoy es una persona: infatigable y de gran ingenio pero oculta ciertos rasgos extravagantes.

