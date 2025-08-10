vida
Horóscopo de hoy domingo 10 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: un tema de la pareja se resolverá pero no como lo hubiera deseado; la paciencia será la clave.
Salud: momento de vigilar el peso.
Sorpresa: alguien se enojará.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: surgirán disgustos por la intromisión de familiares, pero lo manejará con delicadeza.
Salud: tensión muscular se disipará.
Sorpresa: propuesta que entusiasma.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: se mostrará amable y ofrecerá pequeñas atenciones, pero lo decisivo será su encanto.
Salud: agregará más verdura y fruta.
Sorpresa: ayuda de gente idónea.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Amor: mostrará su carácter para defender a su pareja en discusión familiar y logrará la paz.
Salud: iniciará rutinas de gimnasia.
Sorpresa: cambio de rumbo inesperado.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: quejas y reproches generarán discusiones en la relación; lo resolverá si dialoga con sabiduría.
Salud: dejará un hábito nocivo.
Sorpresa: problema por una indiscreción.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: momento propicio para iniciativas divertidas y decisiones oportunas para recrear la pareja.
Salud: una consulta será positiva.
Sorpresa: gente escandalosa.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: cálida reconciliación o enamoramiento en la primera cita. Las nuevas relaciones surgirán.
Salud: alivio por un medicamento.
Sorpresa: alguien será impuntual.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: aunque no sea consciente, su fuerte encanto será percibido por el entorno cercano.
Salud: disfrutará de gran vigor.
Sorpresa: una valla será derribada.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: dejará atrás las discusiones y tomará la decisión correcta. La relación se verá mejor.
Salud: una dolencia se aliviará.
Sorpresa: situación confusa.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: la pareja se arriesga en un ambiente de desengaño o traición pero la relación crecerá.
Salud: comenzará una dieta sana.
Sorpresa: encuentro con buen humor.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: los gestos amorosos podrían quedar opacados si se insiste con el tema compromiso.
Salud: control anual sin problemas.
Sorpresa: misterio resuelto.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: la sinceridad no debiera iniciar discusiones en la pareja, sí considerar lo que se critica.
Salud: la elongación le hará bien.
Sorpresa: cita accidentada.
Si usted cumple años hoy es una persona: infatigable y de gran ingenio pero oculta ciertos rasgos extravagantes.